Królowa wygłosiła mowę tronową. Jakie będą priorytety rządu Borisa Johnsona na najbliższy rok?

W dniu wczorajszym Elżbieta II wygłosiła mowę tronową, prezentując plany legislacyjne rządu Borisa Johnsona na najbliższy rok. Za najważniejszy cel rząd postawił sobie odbudowę kraju ze skutków pandemii COVID-19, a także działania na rzecz wyrównywania szans we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa.

Tegoroczna mowa tronowa wygłoszona przez Elżbietę II była inna niż wszystkie. Przede wszystkim uroczyste odczytanie planów legislacyjnych rządu na nadchodzący rok, rozpoczynające nową sesję parlamentu, nastąpiło w ścisłym reżimie sanitarnym, z udziałem jedynie garstki lordów. Z drugiej strony monarchini po raz pierwszy w swoim życiu wygłosiła Queen's Speech jako wdowa. Przemówienie trwało zaledwie 10 minut, a Elżbiecie II towarzyszyli w tym czasie, choć w pewnym oddaleniu, książę Karol wraz z małżonką Camillą.

Odbudowa kraju po pandemii Covid-19

Mowa tronowa, którą de facto przygotowuje rząd, a w której treść królowa Elżbieta II zwyczajowo nie ingeruje, skupiła się na dwóch obszarach – na odbudowie kraju po pandemii Covid-19 i na wyrównywaniu szans rozwoju we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa. - Priorytetem mojego rządu jest zapewnienie narodowej odnowy po pandemii, która sprawi, że Zjednoczone Królestwo będzie silniejsze, zdrowsze i bardziej zamożne niż wcześniej. Aby to osiągnąć, mój rząd będzie wyrównywał szanse we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa, wspierając miejsca pracy, przedsiębiorstwa i wzrost gospodarczy oraz zajmując się wpływem pandemii na usługi publiczne – usłyszeliśmy we fragmencie mowy tronowej. A w realizacji tych celów ma pomóc rządowi przyjęcie 30 nowych ustaw.

30 ustaw na nadchodzący rok – co przygotował rząd Borisa Johnsona?

Poniżej prezentujemy wam najważniejsze założenia legislacyjne rządu Borisa Johnsona na nadchodzący rok, które znalazły się w mowie tronowej wygłoszonej przez Elżbietę II.

1. Ustawa „The Dissolution and Calling of Parliament Bill”, która ma uchylić obecną ustawę o stałej, 5-letniej kadencji parlamentu i zezwolić premierowi na rozpisywanie wyborów w dowolnie wybranym przez siebie momencie (stałą kadencję wprowadził w 2011 r. David Cameron).

2. Ustawa „The Elections Integrity Bill” ma wprowadzić wymóg okazywania dowodu tożsamości podczas głosowania w wyborach – zarówno powszechnych, jak i lokalnych. Według Borisa Johnsona nowe prawo ma „chronić demokrację”, natomiast krytycy takiego rozwiązania alarmują, że ustawa ta demokracji wręcz zaszkodzi. Należy bowiem nadmienić, że prawo jazdy ze zdjęciem ma 76 proc. białych mieszkańców UK (ang. Whites) i jedynie 53 proc. czarnych mieszkańców UK (ang. Blacks).

3. Ustawa „A Planning Bill” ma ułatwić budowę mieszkań, szpitali i szkół.

4. Kontrowersyjna ustawa „Police, Crime, Sentencing and Courts Bill” (która jest już procedowana i która budzi spore protesty społeczne) może ograniczyć mieszkańcom UK prawo do demonstrowania swojego niezadowolenia.

5. Ustawa „A Higher Education (Free Speech) Bill”, która ma umożliwić karanie uczelni lub związków studentów za niewystarczającą ochronę wolności słowa.

6. Ustawa „A Health Bill”, która ma wdrożyć zmiany w strukturze NHS England, aby „system opieki zdrowotnej był bardziej zintegrowany i wydajny”.

7. Ustawa „A Skills and Post-16 Education Bill for England”, która ma m.in. zagwarantować pożyczki dla dorosłych pragnących się przekwalifikować .

8. Ustawa, która ma zwiększyć szczelność granic i zniechęcić imigrantów do nielegalnego przedostawania się do Wielkiej Brytanii (zwłaszcza przez kanał La Manche).

9. Ustawa o szybkiej kolei HS2, „High Speed Rail (Crewe-Manchester) Bill”, mająca na celu zwiększenie mobilności społeczeństwa.

10. Ustawa „Advanced Research and Invention Agency Bill”, która ma powołać agencję ds. badań naukowych.

11. Ustawa „Product Security and Telecommunications Infrastructure Bill”, która ma rozszerzyć zasięg telefonii komórkowej 5G i wprowadzić nowe standardy bezpieczeństwa dla urządzeń cyfrowych.

12. Ustawa „A Subsidy Control Bill”, która ma określić zasady wspierania prywatnych firm po Brexicie, po opuszczeniu przez Wielką Brytanię unijnego reżimu pomocy państwowej.

13. Ustawa „Online Safety Bill”, która ma zobowiązać gigantów technologicznych do zwalczania szkodliwych i nielegalnych treści online.

14. Ustawa „Victims Bill”, która ma stworzyć nowe prawa dla ofiar przestępstw, w tym nowe standardy wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych i przemocy domowej.

15. Ustawa „The Building Safety Bill”, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa budowlanego, by nie dopuścić do takich tragedii jak pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower.

16. Ustawa wprowadzająca zakaz terapii konwersyjnej, czyli terapii, która ma na celu zmianę czyjejś orientacji seksualnej.

- Musimy wykorzystać pomysłowość i determinację, które ujawniły się w walce z COVID-19 i użyć ich do stworzenia silniejszego, zdrowszego i bardziej zamożnego narodu. Otrzymaliśmy historyczną szansę, aby zmienić rzeczy na lepsze, wyrównać szanse w całym Zjednoczonym Królestwie i zająć się problemami, które przedtem zbyt często nas ograniczały – podsumował plany legislacyjne rządu premier Boris Johnson. I dodał: - Te nowe ustawy są paliwem rakietowym, którego potrzebujemy, aby podnieść poziom rozwoju tego kraju i zapewnić wszystkim równe szanse.