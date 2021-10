Królowa spędziła noc w szpitalu po odwołaniu wizyty w Irlandii Północnej

Fot. Getty

Brytyjska królowa odwołała zaplanowaną wizytę w Irlandii Północnej, a następnie spędziła noc w szpitalu. W jakim stanie jest Elżbieta II?

Pałac Buckingham poinformował, że w nocy z środy na czwartek królowa Elżbieta przebywała w szpitalu w związku ze wstępnymi badaniami lekarskimi. Obecnie 95-letnia monarchini przebywa już z powrotem na zamku Windsor. Miniona wizyta Elżbiety II w szpitalu jest pierwszym takim incydentem od 2013 roku, kiedy to królowa trafiła do szpitala z objawami stanów zapalnych w żołądku i jelitach.

Królowa Elżbieta spędziła noc w szpitalu

Zaplanowana na środę wizyta królewska w Irlandii Północnej została niespodziewanie odwołana, po czym królowa udała się do prywatnego szpitala w centrum Londynu. Po nocy spędzonej w szpitalu, w czwartek w porze lunchu królowa powróciła do swojego domu „w dobrym nastroju”.

Przed planowaną wizytą w Irlandii Północnej, królowa miała otrzymać zalecenie medyczne, by odpoczywać przez kilka dni. Później udała się do szpitala. Osłabienie kondycji 95-letniej monarchini wiązane jest z napiętym harmonogramem królewskich obowiązków w ostatnim czasie i raczej odrzuca się hipotezy dotyczące ewentualnego zakażenia koronawirusem.

W czwartek wieczorem Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym czytamy: „Po zaleceniu lekarza, aby odpoczywać przez kilka dni, królowa udała się do szpitala w środę po południu w celu przeprowadzenia wstępnych badań, wracając dziś do zamku Windsor w porze lunchu i pozostaje w dobrym nastroju”.

Jak informuje BBC, w środę królowa pojechała samochodem do Szpitala Króla Edwarda VII w Marylebone, który znajduje się około 19 mil od Windsoru. Wcześniej monarchini spotkała się z lekarzem. Pozostawienie królowej w szpitalu na całą noc prawdopodobnie było podyktowane przede wszystkim względami praktycznymi. W czwartek, po przyjeździe do zamku, królowa miała powrócić do pracy, podejmując lżejsze obowiązki królewskie.