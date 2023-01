„Królowa” okazała się wśród brytyjskich dzieci słowem roku 2022. O czym to świadczy?

Nieco zaskakująco prezentują się wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej przez the Oxford University Press wśród dzieci, a dotyczącej najbardziej popularnego słowa w 2022 roku. Okazuje się, że dla blisko połowy badanych dzieci najważniejszym wyrazem ubiegłego roku było słowo „Królowa”.

Jakie słowa dzieci w UK najlepiej zapamiętały w 2022 roku?

Blisko połowa dzieci ankietowanych przez the Oxford University Press (OUP) wybrała wyraz „Królowa” (“Queen”) na słowo minionego roku. Na drugim miejscu znalazł się wyraz „szczęśliwy” (“happy”), który wybrało 36 proc. dzieci, a na trzecim - „chaos” (“chaos”), który wskazało 14 proc. badanych. Dzieci zapytane o powód, dla którego za najważniejsze słowo roku wybrały wyraz „Królowa”, odpowiedziały, że doznały smutku i straty po śmierci monarchini. Niektóre z ankietowanych dzieci wskazały także na poczucie dumy, jakie towarzyszyło im w myśleniu o zmarłej Elżbiecie II. Słowo „Królowa” jako słowo numer jeden częściej wybierały dziewczynki niż chłopcy – było to odpowiednio 52 proc. i 39 proc.







Z drugiej strony najpopularniejszym słowem slangowym minionego roku okazał się wśród dzieci wyraz „fajny”(„cool”), który wybrało aż 40 proc. z nich. Na drugim miejscu znalazło się słowo „chory” („sick”) - z 28 proc. wskazań, a na trzecim miejscu słowo „wymiatać” („slay”), na które wskazało 15 proc. badanych.

Dzieci w UK dotknęła wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II

Z badania przeprowadzonego przez the Oxford University Press wyraźnie wynika zatem, że dzieci w UK mocno dotknęła wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II. - Nic dziwnego, że 'królowa' została słowem roku 2022 dla dzieci. To nie tylko odzwierciedla 70 lat niesamowitej służby Jej Królewskiej Mości, ale w ciągu ostatniej dekady nasze badania konsekwentnie pokazują, jak dzieci są wyczulone na wiadomości i jaki wpływ mają bieżące wydarzenia na ich język. Bardzo ważne jest, abyśmy nadal inwestowali w rozwój języka i zapewniali dzieciom dostęp do szerokiego zakresu słownictwa, aby czuły się przygotowane do przetwarzania i omawiania wiadomości – tak wyniki ankiety podsumowała Helen Freeman, dyrektor Oxford Children's Books. A Miranda McKearney, która stoi za założeniem EmpathyLab uzupełniła, że wybór „Królowej” na słowo minionego roku „podkreśla, jak bardzo dotknęły dzieci emocje i poczucie wspólnoty oraz więzi wokół Jubileuszu i śmierci Królowej”.

Oxford University Press zmieniło metodę badania

W latach ubiegłych, w celu odnalezienia słowa najczęściej używanego przez dzieci, the Oxford University Press analizowało teksty dzieci przesyłane w ramach konkursu kreatywnego pisania „BBC 500 Words”. Ale w tym roku OUP zmieniło metodologię i wprost poprosiło 4000 dzieci w wieku od 6 do 14 lat w całym kraju o wskazanie najpopularniejszego słowa na 2022 rok. Następnie, w oparciu o najczęstsze odpowiedzi i motywy podawane w odpowiedziach, „Królowa”, „szczęście” i „chaos” zostały wybrane i poddane pod głosowaniu wśród kolejnego 1000 dzieci.

Jeśli zaś chodzi o ogólne słowo/wyrażenie roku na 2022, to zwyciężyło określenie „tryb goblina”. Wyrażenie to odnosi się do takiego „rodzaju zachowania, które [przejawia się] bezpardonowym pobłażaniem sobie, lenistwem, niechlujstwem lub chciwością, zazwyczaj odrzucającym normy społeczne lub oczekiwania”. I w tym przypadku słowo/wyrażenie roku zostało wyłonione w drodze głosowania powszechnego. W ubiegłych latach ostateczną decyzję w tym względzie podejmowali leksykografowie the Oxford University Press.

Dzieci w ostatnich latach nie grzeszą spokojem

Niestety na podstawie badań the Oxford University Press widać także, że dzieci w ostatnich latach mocno chłoną to, co dzieje się wokół nich i w ten sposób także kształtują swój język. W 2021 roku dziecięcym słowem roku został wyraz „niepokój” („anxiety”). Z kolei w poprzednich latach były nimi m.in. „koronawirus”, „plastik” i „#hashtag” („coronavirus”, “plastic” i „#hashtag”).

W tym roku ankieterzy the Oxford University Press zapytali też dzieci o to, jak zapatrują się na nadejście nowego roku. 48 proc. badanych wyznało, że czuje nadzieję, a 29 proc. dzieci przyznało się do podekscytowania w związku z nadejściem 2023 roku. Jednak aż 14 proc. wyznało, że czuje w związku z tym niepokój.





