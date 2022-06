Królowa „głęboko poruszona” obchodami Platynowego Jubileuszu. Elżbieta II podziękowała mieszkańcom UK

Fot. Getty

Na zakończenie Platynowego Jubileuszu królowa opublikowała list z podziękowaniem dla mieszkańców Wielkiej Brytanii za udział i zaangażowanie. Elżbieta II przyznała, że tak tłumne obchody jubileuszu w całym kraju głęboko ją poruszyły.

Za nami długo wyczekiwany Platynowy Jubileusz, podczas którego przez cztery dni Wielka Brytania świętowała 70-lecie panowania królowej Elżbiety II. W niedzielę, na zakończenie uroczystości, królowa wraz z księciem Karolem, księżną Kamilą, a także księciem Williamem, księżną Kate i ich dziećmi, pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham, by pożegnać zgromadzonych.

W niedzielę wieczorem opublikowano także królewski list z podziękowaniami, w którym Elżbieta II wyznała, że mimo iż siłą rzeczy nie mogła być obecna na każdym wydarzeniu w kraju, jakie zorganizowano w związku z jej jubileuszem, była sercem na każdej uroczystości. Przypomnijmy, że z okazji świętowania 70-lecia panowania Elżbiety II w całej Wielkiej Brytanii w ciągu długiego weekendu odbyły się tysiące imprez, w których wzięły udział miliony mieszkańców UK.

W liście opublikowanym na zakończenie Platynowego Jubileuszu, 96-letnia królowa napisała, że czuje się zainspirowana całą życzliwością i radością, których doświadczyła podczas 4-dniowego świętowania. W podziękowaniu królowej czytamy:

Oryginalną treści listu można opublikowano między innymi na królewskim profilu na Twitterze i wygląda ona następująco:

“I have been humbled and deeply touched that so many people have taken to the streets to celebrate my Platinum Jubilee.”



As the #PlatinumJubilee weekend draws to a close, Her Majesty has sent a thank you message to all those who have marked her 70 years as Queen. pic.twitter.com/eoZTcrTr6C