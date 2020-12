Królowa Elżbieta „w sekrecie lubi zmywać naczynia”

Były lokaj królowej Elżbiety II, Paul Burrell twierdzi, że monarchini lubi zakładać gumowe rękawiczki i zmywać naczynia. Dodaje także, że królowa je zwykle „małe porcje” jedzenia, aby nie przybrać na wadze.

Paul Burrell, który był osobistym lokajem królowej, twierdzi, że Elżbieta II lubi zmywać naczynia, gdy przebywa w swoim szkockim zamku, Balmoral, w którym czuje się wyjątkowo komfortowo.

Królowa Elżbieta lubi zmywać, ale nie tylko

Wraz z pojawieniem się wielu krytycznych głosów na temat rodziny królewskiej po pojawieniu się kolejnego sezonu „The Crown”, były lokaj Elżbiety II postanowił ocieplić wizerunek monarchini.

- Królowa lubi wybierać się na pikniki, ale jedzenie jest w pełni przygotowane. Lubi zmywać. Nakłada gumowe jaskrawożółte rękawiczki, wychodzi do chaty z bali w Balmoral, stoi tam z tymi rękawiczkami i zmywa naczynia – powiedział były lokaj.

„Je małe porcje”

Burrell, który zaczął pracę dla rodziny królewskiej, gdy był w wieku 18 lat, twierdzi, że królowa utrzymuje szczupłą sylwetkę dzięki jedzeniu „małych porcji jedzenia”.

- Ona zawsze jadła małe porcje. Nie je świątecznego obiadu, jak my, gdy przez ilość jedzenia na stole z trudem widzimy się nawzajem. Ona nie je w ten sposób. Jedynie małe porcje. Gdy mówimy o królowej, wydaje mi się, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą ma w sobie, w przeciwieństwie do pozostałych członków rodziny, to niesamowita samodyscyplina – twierdzi Burrell.