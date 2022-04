Królowa Elżbieta ujawniła, że Covid sprawił, że poczuła się „bardzo zmęczona i wyczerpana” [wideo]

fot. Twitter

Królowa Elżbieta II w czasie swojej wirtualnej wizyty w Royal London Hospital z okazji oficjalnego otwarcia oddziału Queen Elizabeth przeprowadziła rozmowę wideo z pracownikami i personelem medycznym. Monarchini ujawniła wtedy, jak czuła się ponad miesiąc po zarażeniu koronawirusem.

95-letnia Elżbieta II otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa w lutym tego roku i – zgodnie z relacją Buckingham Palace – „miała łagodne objawy przypominające przeziębienie”. W ubiegłym tygodniu królowa podczas swojej wirtualnej wizyty w Royal London Hospital ujawniła, jak czuła się w związku z chorobą.

As Patron of the @RoyalLondonHosp, The Queen has marked the official opening of the Queen Elizabeth Unit, which was built in just 5 weeks in response to Covid-19.



Her Majesty joined a video call with staff and patients to hear about their experiences during the pandemic. pic.twitter.com/p5SzMaG4di