Królowa Elżbieta II „zaprosiła” Misia Paddingtona do Pałacu Buckingham. Tuż przed jubileuszowym koncertem

Wczoraj wieczorem przed Pałacem Buckingham, z okazji Platynowego Jubileuszu, odbył się niesamowity koncert z udziałem największych gwiazd sceny muzycznej. Królowa nie uczestniczyła osobiście w koncercie z uwagi na problemy zdrowotne, ale zaskoczyła wszystkich wspaniałym nagraniem ze „śniadania” z Misiem Paddingtonem.

Nagranie, na którym królowa Elżbieta II gości w Pałacu Buckingham Misia Paddingtona, wyemitowano tuż przed rozpoczęciem wyjątkowego, jubileuszowego koncertu. Zebrani mogli zobaczyć jak sam wypija przygotowaną dla herbatę, a także jak stara się podzielić z monarchinią kanapką z marmoladą.- Zawsze mam taką przy sobie na wszelki wypadek – mówi Miś, a ku jego zdumieniu Elżbieta II wyciąga z torebki dokładnie taką samą przekąskę "na później", którą zwyczajowo trzyma w torebce. Później lokaj ogłasza początek jubileuszowego koncertu, a królowa wraz z misiem stukają łyżeczkami w puste filiżanki do dźwięków nieśmiertelnego "We will rock you".

This on par if not better than the Olympic James Bond scene.

The Queen having tea with Paddington - incredible that at 96 and after 70 years on the throne she still has the power to surprise #platinumpartyatthepalacepic.twitter.com/88NP1ScpXx