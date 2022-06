Królowa Elżbieta II pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham! Zobacz zdjęcia i nagrania z parady Trooping the Colour

Fot. Getty

Rozpoczęły się obchody Platynowego Jubileuszu! Królowa Elżbieta II wzięła wraz z najbliższymi udział w uroczystej paradzie Trooping the Colour, a następnie w wąskim gronie rodzinnym oglądnęła z balkonu Pałacu Buckingham przelot samolotów z eskadry akrobacyjnej RAF-u – Red Arrows.

Długo wyczekiwane przez Brytyjczyków obchody związane z 70. rocznicą objęcia tronu przez Elżbietę II rozpoczęły się od specjalnej parady Trooping the Colour. Ta coroczna uroczystość, połączona z przeglądem wojsk, odbyła się w centrum Londynu, a udział w niej wzięło ponad 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 członków orkiestr wojskowych. Parada wyruszyła o godz. 10 spod Pałacu Buckingham, następnie przeszła przez reprezentacyjną aleję The Mall na Horse Guards Parade i plac defilad, gdzie odbywa się przegląd wojsk, by ostatecznie wrócić do Pałacu Buckingham. Zgodnie ze zwyczajem królowa Elżbieta II obserwowała początek i koniec Trooping the Colour wraz z członkami najbliższej rodziny z balkonu Pałacu Buckingham i tam także uczestniczyła w reprezentacyjnym przelocie samolotów z eskadry akrobacyjnej RAF-u – Red Arrows. Na balkonie monarchini towarzyszyli m.in. książę Karol wraz z małżonką, księżną Camillą, a także książę Williama i księżna Kate z dziećmi - George'm, Charlotte i Louis'em.

Elżbieta II – jeden z najdłużej panujących monarchów w historii świata

Uroczysta parada Trooping the Colour ma tradycyjnie miejsce z okazji urodzin królowej. W tym roku jednak parada połączona z przeglądem wojsk uświetniła także 70. rocznicę wstąpienia Elżbiety II na tron brytyjski. Rocznica ta przypadła 6 lutego, ale obchody związane z Platynowym Jubileuszem zostały przesunięte właśnie na dziś, 2 czerwca, czyli w rocznicę koronacji królowej, która miała miejsce w 1953 r. Elżbieta II jest najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii, a także trzecim najdłużej panującym władcą w historii świata. W tym względzie palma pierwszeństwa przypada królowi Francji Ludwikowi XIV, który panował 72 lata i 110 dni, a miejsce drugie - królowi Tajlandii Ramie IX (jednak tajskiego monarchę Elżbieta II wyprzedzi najprawdopodobniej już w połowie czerwca).

