Królowa Elżbieta II i książę Filip świętują 73. rocznicę swojego ślubu

Do brylantowej rocznicy coraz bliżej...

Fot: Twitter

W dniu dzisiejszym, 20 listopada 2020 roku wypada 73. rocznica ślubu królowej Elżbiety II i Księcia Filipa. Ich związek przetrwał dłużej, niż jakakolwiek inna para monarsza w dziejach Zjednoczonego Królestwa.

Niestety, z powodu trwającej na Wyspach pandemii koronawirusa żadne oficjalne obchody jubileuszu nie zostały przewidziane. Para królewska będzie celebrowała tę rocznicę prywatnie, w zaciszu zamku Windsor w hrabstwie Berkshire. W dniu wczorajszym, w przeddzień rocznicy, Pałac Buckingham opublikował zdjęcie Elżbiety II i Filipa, które zostało zrobione na początku tygodnia. Na fotografii, która została udostępniona w social mediach, 94-letnia monarchini oraz jej 99-letni małżonek wspólnie oglądają kartkę z życzeniami, która została przesłana od dzieci księcia Williama i księżnej Kate - trójki wnucząt George'a, Charlotty i Louisa.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż Elżbieta II na potrzeby tego zdjęcia założyła broszkę z chryzantemą wykonaną z szafirów i diamentów osadzonych w platynie. Tę samą biżuterią nosiła podczas swojego miesiąca miodowego w Broadlands w hrabstwie Hampshire, a w 2007 roku roku założyła ją z okazji 60. rocznicy ślubu.

Ślub królowej Wielkiej Brytanii z dynastii Windsorów z Filipem Mountbattenem miał miejsce 20 listopada 1947 w opactwie westminsterskim. Związek brytyjskiej monarchini z jej przyszłym mężem od samego początku nie przypadł do gustu jej rodzicom. Królowa matka zwracała uwagę na związki krewnych wybranka serca jej córki z reżimem nazistowskim. Z kolei królowi Jerzemu nie przypadło do gustu, że Filip jest ubogi i pretensjonalny. Narzekał również na jego... garderobę.

W sierpniu 1946 Filip został zaproszony do zamku Balmoral i, mimo niechęci Jerzego i Elżbiety, zaręczył się z następczynią tronu. Jerzy wysłał córkę w podróż do Afryki mając cichą nadzieję, że zapomni o kuzynie. Podróż nie spełniła jednak zamierzonego efektu i 10 czerwca 1947 zaręczyny Filipa i Elżbiety zostały podane do publicznej wiadomości.

