Królowa dziękuje brytyjskiemu społeczeństwu z okazji rozpoczęcia obchodów Platynowego Jubileuszu

Fot. Twitter/@RoyalFamily

Na rozpoczęcie czterodniowego świętowania 70-lecia panowania Elżbiety II, królowa opublikowała podziękowania dla brytyjskiego społeczeństwa. Pojawiło się także okazjonalne zdjęcie.

Z okazji Platynowego Jubileuszu opublikowano oficjalne dedykowane zdjęcie królowej. Wraz z publikacją zdjęcia, w mediach społecznościowych oraz na królewskich stronach internetowych pojawiły się także ciepłe słowa Elżbiety II, skierowano do brytyjskiego społeczeństwa.

W jubileuszowym orędziu królowa podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się z organizację wydarzeń celebrujących 70-lecie panowania Elżbiety II. Królowa wyraziła przekonanie, że w ten długi weekend „powstanie wiele szczęśliwych wspomnień”.

Na Twitterze pojawiło się także nagranie, będące krótkim refleksem wspomnień życia i panowania obecnej brytyjskiej królowej.

On the first day of the #PlatinumJubilee weekend and the anniversary of The Queen’s Coronation, we look back on Her Majesty’s life of service from her time as a young Princess supporting the war effort to her extraordinary commitment to her role as Monarch. pic.twitter.com/aZ3jMT1AlS