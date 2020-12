Królowa chce się zaszczepić na COVID-19 jak najszybciej. Ale nie chce się „wpychać” do kolejki, przed innych obywateli

Fot. Getty

Źródła w Pałacu Buckingham podają, że królowa Elżbieta II i książę Filip chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19 jak najszybciej – zwłaszcza, że znajdują się w grupie osób uprawnionych do tego w pierwszej kolejności. Ale, jak wynika z nieoficjalnych informacji, monarchini nie chce wychodzić przed szereg i, wykorzystując swoją pozycję, „wpychać się” do kolejki, przed innych obywateli.

Pałac Buckingham potwierdził nieoficjalnie, że królowa Elżbieta II chce się wraz z mężem zaszczepić przeciwko koronwairusowi, ale też że oboje poczekają w tym względzie na swoją kolejkę. Nie wiadomo też do końca, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, monarchini upubliczni fakt poddania się szczepieniu. Znając Elżbietę II i typową dla niej powściągliwość, trudno sobie wyobrazić, żeby królowa upubliczniła na przykład zdjęcie z podawanej jej dawki szczepionki. Niemniej jednak przypuszcza się, że 94-letnia monarchini wraz z księciem Filipem, który w czerwcu skończy 100 lat, zostaną zaszczepieni w pierwszej kolejności. Tak jak inni seniorzy w UK, a także pracownicy NHS i pracownicy domów opieki społecznej.

Downing Street liczy na zaangażowanie się rodziny królewskiej w program szczepień

Z równie nieoficjalnych informacji wynika, że Downing Street liczy na wsparcie działań rządu przez rodzinę królewską w zakresie masowych szczepień. Boris Johnson ma nadzieję, że królowa Elżbieta II poinformuje opinię publiczną o tym, że wraz z mężem poddała się szczepieniu i że tym samym da dobry przykład reszcie społeczeństwa. A pamiętajmy, że wielu Brytyjczyków, mimo licznych skandali, wciąż ma duże zaufanie do członków rodziny królewskiej, w tym zwłaszcza do Elżbiety II, dlatego królewska aprobata dla szczepionki mogłaby zachęcić do zaszczepienia się wielu sceptyków. - To byłaby osobista decyzja królowej, podobnie jak każdego z nas, ale bardzo ważne jest, abyśmy postarali się przekonać ludzi, że ta szczepionka jest bezpieczna – zaznaczył Minister ds. Środowiska George Eustice.