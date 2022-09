Król Karol III wygłosił swoje pierwsze przemówienie. Oddał osobisty hołd zmarłej matce, Elżbiecie II

Fot. Getty

Zgodnie z tradycją, następca tronu wystąpił dziś z orędziem do narodu. Król Karol III oddał osobisty hołd zmarłej matce i królowej Elżbiecie II i obiecał służyć Wielkiej Brytanii lojalnie, z szacunkiem i miłością.

Dziś późnym popołudniem król Karol III wygłosił bardzo osobiste orędzie do Brytyjczyków. Nowy władca złożył hołd swojej matce, Elżbiecie II, która przez ponad 70 lat nieustannie i z wielkim poświęceniem panowała w Wielkiej Brytanii. - Przemawiam dziś do was czując głęboki smutek. Przez całe swoje życie Jej Wysokość Królowa, moja ukochana matka, była inspiracją i przykładem dla mnie i dla całej mojej rodziny. Jesteśmy jej winni najgłębiej płynący z serca dług, jaki każda rodzina może mieć wobec swojej matki, za jej miłość, czułość, wskazówki i przykład. Jej oddanie i poświęcenie, jako suwerena, nigdy nie osłabło, w czasach zmiany i postępu, w czasach radości i świętowania, a także w czasach smutku i straty – powiedział pogrążony w żałobie monarcha, podkreślając jednocześnie, że cała rodzina królewska współdzieli żal z mieszkańcami Wielkiej Brytanii i wszystkich krajów, których Elżbieta II była głową państwa.

Królowa Elżbieta II oddała życie w służbie narodowi

Karol III nie tylko oddał osobisty hołd zmarłej matce, ale też podziękował jej za służbę narodowi, której królowa była tak bardzo wierna przez ponad 70 lat panowania. - To było coś więcej niż obietnica. To było głębokie, osobiste zobowiązanie, które zdefiniowało całe jej życie – zaznaczył Karol, przywołując przemówienie młodej, 21-letniej Elżbiety, która w 1947 roku, w Kapsztadzie (ówczesny Związek Południowej Afryki) przyrzekła, że „poświęci swoje życie, jakiekolwiek będzie - długie czy krótkie, służbie [Brytyjczykom] i wielkiej imperialnej wspólnocie”. - - W jej życiu - służbie widzieliśmy tę trwałą miłość do tradycji, wraz z tym nieustraszonym przyjęciem postępu, który czyni nas wielkimi jako narody. Uczucie, podziw i szacunek, które wzbudzała, stały się znakiem rozpoznawczym jej rządów. Składam hołd pamięci mojej matki i honoruję jej życie w służbie. Wiem, że jej śmierć przynosi wielki smutek tak wielu z was. I dzielę z wami wszystkimi to poczucie straty ponad miarę – dodał król Karol. I podkreślił, że od momentu wstąpienia jego matki na tron, Wielka Brytania stała się państwem wielokulturowym i wielowyznaniowym, co przyspieszyło i zwielokrotniło rozwój kraju.

Monarchia musi trwać nawet po śmierci Elżbiety II

Choć przeciwnicy monarchii twierdzą, że jest to najlepszy moment, aby raz na zawsze od niej odejść, to Karol podkreślił w przemówieniu,jak ważna jest przewodnia rola rodziny królewskiej w państwie. - Nasze wartości pozostały i muszą pozostać, niezmienne. Rola i obowiązki Monarchii również pozostają, podobnie jak szczególny związek i odpowiedzialność Suwerena wobec Kościoła Anglii - Kościoła, w którym moja własna wiara jest tak głęboko zakorzeniona. Moje życie oczywiście zmieni się wraz z podjęciem nowych obowiązków. Nie będzie już możliwe, abym poświęcał tak wiele mojego czasu i energii organizacjom charytatywnym i kwestiom, na których tak głęboko mi zależy. Wiem jednak, że ta ważna praca pozostanie w zaufanych rękach innych osób - powiedział Karol.

Pogrzeb Elżbiety II

Na koniec król Karol III odniósł się do pogrzebu Elżbiety II, który będzie miał miejsce 19 września. - za nieco ponad tydzień zbierzemy się jako naród, jako Wspólnota Narodów i faktycznie globalna społeczność, aby złożyć moją ukochaną matkę w pokoju. W naszym smutku, pamiętajmy i czerpmy siłę ze światła jej przykładu. W imieniu całej mojej rodziny mogę tylko zaoferować najszczersze i serdeczne podziękowania za kondolencje i wsparcie. Znaczą one dla mnie więcej, niż mogę kiedykolwiek wyrazić.



