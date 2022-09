Król Karol stracił cierpliwość. Znowu przy podpisywaniu dokumentu [wideo]

W czasie wtorkowej wizyty w Irlandii Północnej doszło do kolejnej nerwowej sytuacji dla króla Karola, który stracił panowanie nad sobą podczas podpisywania dokumentu. Monarcha nie tylko pomylił się przy wpisywaniu daty, ale także nie krył irytacji z powodu przeciekającego pióra.

W sytuacjach, które przydarzyły się królowi Karolowi III, nie ma nic nadzwyczajnego, jednak od monarchy opinia publiczna oczekuje większego opanowania, którym – co ciekawe - wykazuje się w tych trudnych momentach Camilla.

Irytacja króla Karola

Król Karol III ma obecnie trudny czas, w którym nie tylko jest pogrążony w żałobie po śmierci matki, ale także przejmuje na siebie nowe obowiązki i bierze udział w wielu uroczystościach, których natłok zmęczyłby każdego.

We wtorek król spotkał się w Irlandii Północnej z politykami (także republikańskimi) oraz przyjął kondolencje od Zgromadzenia Irlandii Północnej, a także wziął udział w nabożeństwie upamiętniającym zmarłą królową.

W zamku Hillsborough król spotkał się z brytyjskim ministrem ds. Irlandii Północnej, Chrisem Heatonem-Harrisem, a także liderami północnoirlandzkich partii politycznych. Jednak przy podpisywaniu księgi gości doszło do nieprzyjemnego dla monarchy zdarzenia. Nie tylko pomylił daty, ale także wylał mu się na rękę atrament z pióra, którego używał.

- Dziś jest 12 września? O Boże, wpisałem złą datę… O Boże, nienawidzę tego pióra - powiedział Karol, gdy się pomylił i kiedy zobaczył, że atrament wylał mu się na rękę.

Król szybko wstał, a Camilla zauważyła, że atrament „rozlewa się wszędzie”. Wtedy adiutant pospieszył z pomocą, aby przejąć cieknące pióro, gdy król wycierał atrament chusteczką. Na nagraniu możemy jeszcze usłyszeć, jak zirytowany Karol mówi:

- Nie mogę znieść tej cholernej rzeczy… - a następnie wychodzi z pomieszczenia.

Druga wpadka Karola

Nie jest to pierwsza sytuacja, w czasie której król Karol okazał irytację. W czasie proklamacji – także przy podpisywaniu dokumentu – przeszkadzało mu na niewielkim stoliku, na którym – co trzeba przyznać – panował chaos, rozmieszczenie przyborów do podpisywania, których było zdecydowanie za dużo. Podirytowany monarcha dał znać, że przybornik nie jest tam potrzebny i zabiera tylko miejsce, które potrzebuje wykorzystać przy podpisywaniu ważnego dokumentu. Moment ten uchwyciły oczywiście kamery i z całej ceremonii zostanie on zapamiętany zapewne najbardziej.

