Król Karol III wspiera badania powiązań rodziny królewskiej z handlem niewolnikami

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Pałac Buckingham czytamy, iż brytyjski monarcha współpracuje z niezależnymi badaczami, którzy zajmują się związkami monarchii z handlem i handlarzami niewolnikami w XVII i XVIII wieku.

Według zapewnień ze strony samego monarchy król Karol III te kwestie traktuje bardzo poważnie. Badania w tym zakresie są prowadzone przez Uniwersytet w Manchesterze we współpracy z Historic Royal Palaces. Pałac Buckingham zapewnia naukowcom pełny dostęp do Królewskich Archiwów i Królewskiej Kolekcji. Prace są prowadzone w ramach doktoratu Camilli de Koning i mają zostać zakończone w 2026 roku.







Król Karol III zabrał zdecydowane stanowisko w sprawie niewolnictwa

Zarówno król, jak i książę Walii wyrazili wcześniej swój osobisty smutek z powodu cierpień spowodowanych handlem niewolnikami, na którym korzystała Wielka Brytania i Zjednoczone Królestwo. Przemawiając podczas zeszłorocznej podróży do Rwandy, król powiedział, że nie jest w stanie opisać „głębokości swojego osobistego smutku” z powodu cierpienia spowodowanego tym odrażającym procederem, jak przytaczamy za serwisem informacyjnym BBC.

Podczas wizyty na Jamajce zeszłej wiosny książę William powiedział, że niewolnictwo jest odrażające, „nigdy nie powinno się było zdarzyć” i „na zawsze plami naszą historię”. Karol III chce kontynuować swoją obietnicę pogłębienia zrozumienia wpływu niewolnictwa z „energią i determinacją” od czasu jego wstąpienia na tron, powiedział rzecznik Pałacu Buckingham.

Pałac Buckingham pozwoli na zbadania związków monarchii z handlem niewolnikami

„Jest to kwestia, którą Jego Wysokość traktuje bardzo poważnie. Biorąc pod uwagę złożoność problemów, ważne jest, aby zbadać je tak dokładnie, jak to możliwe” - jak czytamy.

Pałac wydał oświadczenie w odpowiedzi dla „Guardiana”, który opublikował wcześniej niewidziany dokument przedstawiający przekazanie w 1689 r. udziałów w handlującej niewolnikami Królewskiej Kompanii Afrykańskiej od Edwarda Colstona – handlarza niewolnikami i zastępcy gubernatora firmy – królowi Wilhelmowi III.

Pałac Buckingham pozwoli na zbadania związków monarchii z handlem niewolnikami

Król powiedział również, że każdy kraj Wspólnoty Narodów powinien sam decydować, czy jest monarchią konstytucyjną, czy republiką. Powiedział, że jest świadomy, że korzenie Commonwealthu „sięgają głęboko w najbardziej bolesny okres naszej historii” i powiedział, że uznanie krzywd z przeszłości było „rozmową, której czas nadszedł”. Oprócz Wielkiej Brytanii istnieje obecnie 14 królestw Wspólnoty Narodów, w których król jest głową państwa.

Ogłoszenie Pałacu nastąpiło w momencie, gdy król po raz pierwszy od objęcia tronu wziął udział w wielowiekowej tradycji wielkanocnej, znanej jako Wielki Czwartek.

Dr Edmond Smith, który nadzoruje projekt pani de Koning, powiedział, że korona „często była pomijana w dyskusjach” na temat transatlantyckiego handlu niewolnikami, nazywając to „ważną luką, którą należało wypełnić w ramach badań”.

Czy obecny król Wielkiej Brytanii będzie wielkim modernizatorem monarchii?

Przypomnijmy, wszystko wskazuje na to, że król Karol III przystąpił właśnie do modernizowania monarchii i nadania jej nowej roli w społeczeństwie brytyjskim. Eksperci zauważają, że król planuje wstrząsnąć tzw. firmą, co będzie oznaczać, że więcej członków rodziny królewskiej będzie musiało na siebie zarabiać i utrzymywać swoje posiadłości oraz ponadprzeciętny styl życia z własnych środków.

Nieoficjalnie mówi się, że eksmisja księcia Harry'ego i Meghan Markle z Frogmore Cottage w Windsorze jest „dopiero początkiem” planów Karola III w zakresie odchudzenia i modernizacji monarchii. Subsydia na opłacenie czynszów dla członków rodziny królewskiej, również dla tych z nich, którzy pracują na rzecz monarchii, mają z czasem zostać zlikwidowane, a król chce ponoć, by jego bliższa i dalsza rodzina już w ciągu pięciu lat przestała korzystać z większości państwowych pieniędzy.

Jak dowiedział się dziennik „The Evening Standard”, król Karol III ma przystąpić do aktywniejszej modernizacji monarchii po okresie przejściowym, który zakończy jego koronacja z początkiem maja tego roku. Wspierany przez małżonkę monarcha ma zabrać się za przeciążony i przestarzały system.

