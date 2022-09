Król Karol III w Pałacu Westminsterskim, następnie uda się do Szkocji. Co wydarzy się dzisiaj w związku ze śmiercią królowej? [wideo]

W poniedziałek rano król Karol III wraz z małżonką pojawią się w Pałacu Westminsterskim w Londynie, gdzie przyjmą kondolencje od Izby Gmin i Izby Lordów w związku ze śmiercią królowej. Następnie udadzą się samolotem do Edynburga.

Poniedziałek będzie pełnym wydarzeń dniem dla króla Karola III, który rozpocznie go od wizyty w Pałacu Westminsterskim i przyjęcia kondolencji od obu izb brytyjskiego parlamentu.

Tłumy w Westminster Hall:

Król Karol w Westminster Hall

Król Karol III powiedział, że jest głęboko wdzięczny za kondolencje ze strony posłów, które „tak wzruszająco ujmują” to, co królowa „znaczyła dla nas wszystkich”. W swoim wystąpieniu odwołał się także do „Henryka VIII” Szekspira, gdzie Elżbieta I jest opisana jako „wzorzec dla wszystkich żyjących książąt”.

Powiedział także, że nic na to nie może poradzić, ale czuje ciężar historii, która otacza zgromadzonych w Westminster Hall i „przypomina nam o żywych tradycjach parlamentarnych”. Król nazwał parlament „żywym i oddychającym instrumentem naszej demokracji”. Podkreślił także, że Wielki Dzwon Big Bena – „jeden z najpotężniejszych symboli naszego narodu” – wyznaczy drogę zmarłej królowej z Pałacu Buckingham do Parlamentu pod koniec tego tygodnia.

Odprowadzenie trumny królowej w Edynburgu

Po kondolencjach w Londynie, król Karol wraz z królową Consort, Camillą udadzą się samolotem do Edynburga, gdzie odprowadzą trumnę z ciałem królowej Elżbiety II z oficjalnej królewskiej rezydencji w Szkocji, Pałacu Holyroodhouse wzdłuż Royal Mile do St Giles’ Cathedral (katedry św. Idziego).

Wyprowadzenie trumny z Pałacu Holyroodhouse nastąpi o godzinie 14:35, a zgodnie z planem za nią będzie szedł Karol III. Z kolei o godzinie 15:00 w katedrze odbędzie się ceremonia, a trumna z ciałem królowej pozostanie tam przez 24 godziny, w czasie których mieszkańcy Szkocji będą mogli oddać hołd zmarłej.

Spotkanie króla Karola z premier Szkocji

Po ceremonii w katedrze, król Karol spotka się w Pałacu Holyroodhouse z szefową szkockiego rządu, Nicolą Sturgeon, a następnie uda się do szkockiego parlamentu, gdzie przyjmie kondolencje.

W poniedziałek wieczorem król Karol razem z członkami rodziny królewskiej weźmie udział w czuwaniu przy trumnie w katedrze. Do Edynburga ma się udać także nowa premier kraju, Liz Truss.

