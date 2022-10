Król Karol III spotkał się w Szkocji z uchodźcami. Wśród nich znaleźli się uciekinierzy z ogarniętej wojną Ukrainy

Fot. Getty

Król Karol III powitał w szkockim Aberdeen uchodźców z Ukrainy, Syrii i Afganistanu. Jeden z uchodźców pochwalił monarchę za otwartość, jaką okazał on ludziom doswiadczonym przez los, a także za śmiech i radość, jakimi obdarzył wszystkich w trakcie spotkania.

Karol III nie jest obojętny na los uchodźców osiadłych w Wielkiej Brytanii

Król Karol III postanowił osobiście sprawdzić, jak w szkockim Aberdeen przebiega proces osiedlania uciekinierów wojennych z Ukrainy, Afganistanu i Syrii. Monarcha spotkał się z uchodźcami w poniedziałek, przynosząc im radość i nadzieję, a dodatkowo miał okazje porozmawiać bezpośrednio z urzędnikami Aberdeen City Council, którzy we współpracy z rządami Anglii i Szkocji niestrudzenie pracują nad zakwaterowaniem uciekinierów w północnej części Szkocji.

Szkoci pomagają uciekinierom wojennym

Nawet 1000 uchodźców z Ukrainy, Afganistanu i Syrii znalazło w ostatnim czasie schronienie w Aberdeen i okolicach. Urzędnicy Aberdeen City Council starają się im zapewnić dostęp do kluczowych usług, takich jak służba zdrowia i edukacja, o czym król Karol III mógł w szczegółach posłuchać podczas poniedziałkowego spotkania w miejskim ratuszu. Spotkanie uchodźców z monarchą uświetnił występ chóru złożonego z dzieci w wieku szkolnym i studentów (część z nich pochodziła z rodzin uchodźczych), który zaśpiewał monarsze piosenkę „Northern Lights of Old Aberdeen” (ang. „Zorza polarna w Starym Aberdeen”).

Uchodźcy są zachwyceni nowym monarchą

Uchodźcy, którzy spotkali się z Karolem III w ratuszu w Aberdeen zgodnie przyznali, że monarcha przyniósł im radość i nadzieję, a także że spotaknie z nim było bardzo owocne i pokrzepiajace. - Sześć miesięcy temu nie spodziewałam się, że będę tutaj albo że będę tu z królem, jego wysokością, a teraz z dumą reprezentuję tu swój kraj. Jestem bardzo wdzięczna, że Wielka Brytania pomogła mi i moim rodakom – powiedziała w mediach Inna Skvortsova, Ukrainka, która przybyła do UK w kwietniu i która teraz pracuje w councilu na pełny etat, asystując przy programie przesiedleń. Z kolei Afgańczyk Burhan Vesal, który pracował jako tłumacz przy armii brytyjskiej na południu Afganistanu dodał: - To wiele dla nas znaczy, jako nowo [przybyłych do UK] imigrantów. [Król] mówił do nas z otwartością, śmiechem i radością. Uciekliśmy przed konfliktem, uciekliśmy przed przemocą, z trudnej sytuacji, a teraz, oprócz wsparcia tutejszej społeczności, mamy też wsparcie ze strony króla i rządu.

Król Karol III ociepla wizerunek?

Król Karol III nie cieszył się przed śmiercią swojej matki, Elżbiety II, zbyt wielką sympatią w społeczeństwie. Dość powiedzieć, że w jednym z ostatnich sondaży poparcia Brytyjczyków dla poszczególnych członków monarchii przeprowadzonych przez Ipsos, ówczesny książę Karol wypadł raczej słabo. Wiosną tylko 42 proc. Brytyjczyków chciało, by najstarszy syn królowej Elżbiety II zasiadł na tronie, a większość z nich opowiadała się za abdykacją Karola na rzecz starszego syna, księcia Williama. 24 proc. badanych twierdziło, że Karol powinien przejąć władzę po matce, a 29 proc. w ogóle nie miało na ten temat zdania. Dodatkowo zaledwie 48 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii było kilka miesięcy temu przekonanych, że praca wykonywana przez następcę tronu była dla kraju przydatna, natomiast przeciwnych temu było 19 proc. badanych (27 proc. nie miało w tym względzie zdania).

Karol III zdaje się jednak solidnie pracować nad ociepleniem swojego wizerunku. I przynosi to już pierwsze pozytywne efekty. Na początku października, po spotkaniu króla Karola III i królowej małżonki Kamili w pałacu Holyroodhouse w Edynburgu z około 300 przedstawicielami społeczności Azji południowo-wschodniej w UK, jeden z gości okrzyknął nowego monarchę „królem ludu”. Na taką śmiałość pozwolił sobie Shahid Khan − brytyjski DJ, kompozytor i producent muzyczny, który szerokiej publiczności znany jest pod pseudonimem Naughty Boy. Artysta był jednym z pierwszych gości, którzy pojawili się na przyjęciu w Wielkiej Galerii pałacu Holyroodhouse, a „królem ludu” nazwał on Karola III po rozmowie z monarchą na temat chorej matki Zahidy. - Moja mama jest w tej chwili w szpitalu i kazała powiedzieć królowi, że zawsze będzie miał w niej mamę, ponieważ ona kocha rodzinę królewską, a on odparł, żeby przesłać jej pozdrowienia. To było miłe, ponieważ było ludzkie i naprawdę, naprawdę czuję, że ten król jest takim królem ludu. (…) Tego właśnie teraz potrzebuje ten kraj – wyznał artysta.

