Król Karol III obchodzi dziś urodziny. Czy wzorem Elżbiety II monarcha też będzie je świętował dwa razy w roku?

Fot. Getty

Dziś, 14 listopada, król Karol III kończy 74 lata. Czy wzorem swojej matki, królowej Elżbiety II, obecny monarcha również będzie obchodził urodziny dwa razy do roku?

Kiedy urodził się król Karol III?

Dokładnie 74 lata temu na świat przyszedł obecny król, Karol III. Pierworodny syn ówczesnej księżniczki Edynburga, Elżbiety, i księcia Edynburga, Filipa, przyszedł na świat 14 listopada 1948 roku w Pałacu Buckingham w Londynie, o godz. 9:14 i w wyniku cesarskiego cięcia. Karol został ochrzczony 15 grudnia tego samego roku w Pokoju Muzycznym Pałacu Buckingham i otrzymał imiona Karol Filip Artur Jerzy. Elżbieta i Filip na rodziców chrzestnych wybrali dla Karola króla Jerzego VI, króla Norwegii Haakona VII, królową-matkę Zjednoczonego Królestwa Marię Teck - żonę Jerzego V, hrabinę Snowdon księżniczkę Małgorzatę, księcia Jerzego z Grecji i Danii, markizę-wdowę Milford Haven, kuzynkę Filipa lady Brabourne i krewnego Elżbiety - Davida Bowes-Lyon.

Karol III będzie obchodził urodziny dwukrotnie?

Królowa Elżbieta II obchodziła urodziny dwa razy w ciągu roku – prywatnie, 21 kwietnia, czyli w dniu urodzin i oficjalnie, w czerwcu każdego roku. Dlaczego tak? Otóż z bardzo praktycznego powodu – angielska pogoda nieraz płata figle, a że najbardziej stabilne warunki pogodowe panują na Wyspach w czerwcu, to właśnie ten letni miesiąc jest najlepszy na zorganizowanie wystawnej parady na cześć monarchy. W czerwcu spod Pałacu Buckingham wyrusza uroczysta parada wojskowa, zwana na Wyspach „Trooping the Colour”, która w dalszej kolejności przemierza aleję The Mall, by dotrzeć na plac defilad Horse Guards Parade i zawrócić z powrotem pod Pałac Buckingham. W defiladzie „Trooping the Colour” bierze udział ponad tysiąc żołnierzy, blisko 200 koni i około 400 muzyków. Na obchodach są też obecni wszyscy członkowie rodziny królewskiej i rządu.

Czy zatem biorąc pod uwagę, że urodziny Karola III przypadają na chłodny i deszczowy listopad, monarcha po objęciu tronu w maju również będzie je obchodził dwa razy w roku? Eksperci ds. monarchii brytyjskiej mówią wprost – to bardzo możliwe, ponieważ stało się to już swego rodzaju rodzinną tradycją. Po raz pierwszy decyzję o przełożeniu uroczystych obchodów na cześć króla na czerwiec podjął przodek Elżbiety II, król Jerzy II Hanowerski, urodzony 10 listopada 1683 roku. I od tej właśnie pory obchody urodzin brytyjskich monarchów mają oficjalnie miejsce w czerwcu.

Książę William zakończy długowieczną tradycję?

Co ciekawe, osobą, która może zakończyć długowieczną tradycję „podwójnych” urodzin brytyjskich monarchów, może stać się książę William, obecny książę Cambridge, Kornwalii, Rothesay i Walii, a także bezpośredni następca tronu. Dlaczego? Cóż, odpowiedź i na to pytanie wydaje się dosyć prosta – otóż książę William urodził się właśnie w czerwcu, a dokładniej – 21 czerwca 1982 roku. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że książę nie będzie chciał organizować dwóch uroczystości na swoją część po objęciu tronu.

Koronacja króla Karola III

Wiemy już też, kiedy odbędzie się koronacja króla Karola III. Ta niezwykła uroczystość będzie miała miejsce w sobotę 6 maja 2023 roku w Opactwie Westminsterskim, a wraz z królem ukoronowana zostanie Królowa Małżonka, Camilla. Ceremonia odbędzie się osiem miesięcy po śmierci królowej Elżbiety II i po wstąpieniu monarchy na tron. Ze względu na długi czas panowania królowej Elżbiety II, która nosiła koronę od 2 czerwca 1953 roku (na tron Elżbieta II wstąpiła w wieku 25 lat w dniu 6 lutego 1952 roku), koronacja Karola będzie pierwszą tego typu uroczystością w Wielkiej Brytanii od 70 lat. Wiadomo już też, że namaszczenia nowego władcy dokona arcybiskup Canterbury, Justin Welby. W samym oświadczeniu Pałac Buckingham podał, że ceremonia ma „odzwierciedlać rolę monarchii w świecie współczesnym” oraz zakorzenienie jej w tradycji.

Z uwagi na tak doniosłe wydarzenie, jakim jest koronacja nowego monarchy, rząd Roshiego Sunaka ustanowił dzień 8 maja świętem państwowym Bank Holiday. Ogłaszając decyzję o ustanowieniu dodatkowego dna wolnego, Rishi Sunak zaznaczył, że chciał dać mieszkańcom UK „możliwość wspólnego świętowania”, ponieważ „koronacja nowego monarchy to wyjątkowy moment dla kraju”. Koronacja nowego monarchy to wyjątkowy moment dla naszego kraju. W uznaniu tego historycznego wydarzenia, mam przyjemność ogłosić w przyszłym roku dodatkowy dzień wolny od pracy w całej Wielkiej Brytanii. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak ludzie spotykają się, aby świętować i oddać hołd królowi Karolowi III, biorąc udział w lokalnych i krajowych wydarzeniach na jego cześć organizowanych w całym kraju – zaznaczył w połowie października świeżo upieczony premier.



Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair przywrócił popularną trasę między Polską a UK. Obłożenie od razu było duże

Rekordowy wzrost cen artykułów spożywczych w UK w październiku 2022 - o ile płacimy więcej za jedzenie?

Brytyjczycy zawyżają koszty eksploatacji urządzeń domowych. Wyjątek stanowi ogrzewanie

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!