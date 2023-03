Król Karol III modernizuje monarchię. Dał sobie pięć lat, by wstrząsnąć „firmą” i zmusić jej członków do zarabiania na siebie

Zdaje się, że okres panowania króla Karola III nie będzie jedynie cieniem 70-lecia, w trakcie którego na tronie brytyjskim zasiadała Elżbieta II. Nowy monarcha zdaje się chce raz na zawsze skończyć z rolą, jaką brytyjska rodzina królewska odgrywała w przeszłości - „odchudzić” ją, zmodernizować i przystosować do zupełnie już innych czasów współczesnych.

Król Karol III wstrząśnie „firmą”?

Wszystko wskazuje na to, że król Karol III przystąpił właśnie do modernizowania monarchii i nadania jej nowej roli w społeczeństwie brytyjskim. Eksperci zauważają, że król planuje wstrząsnąć tzw. firmą, co będzie oznaczać, że więcej członków rodziny królewskiej będzie musiało na siebie zarabiać i utrzymywać swoje posiadłości oraz ponadprzeciętny styl życia z własnych środków. Nieoficjalnie mówi się, że eksmisja księcia Harry'ego i Meghan Markle z Frogmore Cottage w Windsorze jest „dopiero początkiem” planów Karola III w zakresie odchudzenia i modernizacji monarchii. Subsydia na opłacenie czynszów dla członków rodziny królewskiej, również dla tych z nich, którzy pracują na rzecz monarchii, mają z czasem zostać zlikwidowane, a król chce ponoć, by jego bliższa i dalsza rodzina już w ciągu pięciu lat przestała korzystać z większości państwowych pieniędzy.







Jak dowiedział się dziennik „The Evening Standard”, król Karol III ma przystąpić do aktywniejszej modernizacji monarchii po okresie przejściowym, który zakończy jego koronacja z początkiem maja tego roku. Wspierany przez małżonkę Camillmonarcha ma zabrać się za przeciążony i przestarzały system.

Zmiany w rodzinie królewskiej – na czym będą polegać?

Trudno na razie powiedzieć, na czym dokładnie będą polegały zmiany w rodzinie królewskiej, ale w sprawie zaczynają się już wypowiadać anonimowi informatorzy. - Nie chodzi o cięcia, chodzi o uzyskanie najlepszego stosunku jakości do ceny od osób na liście płac. Czasami mniej znaczy więcej. (…) Będą redukcje kadrowe. To już się zaczęło. Popularnym hasłem jest 'stosunek jakości do ceny' – wyznał dziennikarzom „The Evening Standard” jeden z informatorów. A drugi dodał: - Król nie jest spółdzielnią mieszkaniową dla dalekich krewnych.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że król Karol chce odejść od finansowego uzależnienia członków rodziny królewskiej od korony, tym bardziej, jeśli nie pełnią oni żadnej funkcji i nie działają aktywnie na jej rzecz. Król ma sobie życzyć, żeby fundusze pochodzące z Księstwa Lancaster, a także państwowe dotacje na pokrycie kosztów podróży królewskich w ramach oficjalnych zobowiązań, były lepiej wydatkowane. Poza tym monarcha chce oferować swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenia i emerytury, aby pozyskać do pracy na rzecz pałacu Buckingham najlepszych ludzi na rynku.

Król będzie oceniał wszystkich sprawiedliwie

Źródła pałacowe informują, że król nie jest pozbawiony uczuć w stosunku do członków rodziny królewskiej, ale też chce, by zasłużyli oni na finansowanie ze środków publicznych. - Wiele praktyk, które ewoluowały podczas ostatniego panowania [Elżbiety II], ulegnie zmianie. Król nie jest bezduszny ani lekkomyślny, ale jeśli członkowie rodziny nie należą do głównej rodziny i nie pracują dla korony, to sprawiedliwie będzie, jeśli sami będą finansować swoje wydatki i mieszkania – zaznaczył anonimowo jeden z informatorów w pałacu.

