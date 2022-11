Krok bliżej do pracy w Wielkiej Brytanii z LanguageCert

artykuł sponsorowany

Nigeryjka szkoląca się na stanowisko doradcy jest teraz o krok bliżej do spełnienia swojej zawodowej ambicji w Wielkiej Brytanii – z pomocą certyfikatu LanguageCert SELT.

Azeezat Oyindamola (38 l.) niedawno zdała egzamin B1 4 potrzebny jej do ubiegania się o wizę pracowniczą w Wielkiej Brytanii po ukończeniu studiów magisterskich i uzyskaniu kwalifikacji certyfikowanego doradcy w grudniu tego roku.

Ponieważ jej krewny już mieszka w Wielkiej Brytanii, zamierza ona znaleźć pracę jako opiekunka w poradni, kontynuując pracę, którą rozpoczęła w swoim kraju. Azeezat powiedziała: „Brak znajomości języka angielskiego zamyka dla Nigeryjczyków wszystkie drzwi. Środkiem komunikacji jest angielski – dla edukacji, rozwoju i postępu”. Podczas studiów na uniwersytecie oprócz zajęć podstawowych brała udział w drobnych kursach języka angielskiego i zdobyła pewien poziom biegłości w tym języku.

Planując podejście do egzaminu LanguageCert SELT B1 – który obejmuje test ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie – oglądała filmy online i inne materiały do ​​nauki, aby przygotować się przed testem. Sam egzamin okazał się dla Azeezata pozytywnym doświadczeniem: „Dobrze się bawiłem z rozmówcą i podobał mi się przebieg egzaminu. Oczywiście trochę się stresowałam przed podejściem do egzaminu, ale był on bardzo dobrze zorganizowany.”

„Po etapie przygotowań i zdaniu egzaminu jestem teraz przyzwyczajona do słuchania i rozmawiania z osobą anglojęzyczną. Bez tego trudno byłoby zrozumieć ludzi i odpowiadać na ich pytania, ale teraz wydaje się to bardziej naturalne. Wiem, jak uważnie słuchać i jasno rozumieć ludzi w codziennych sytuacjach”.

A jaka jest jej rada dla innych studentów planujących przystąpić do egzaminu LanguageCert SELT? „Upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany/a – słuchaj ludzi mówiących po angielsku, czytaj codziennie coś w tym języku, aby poszerzyć swoje horyzonty i naprawdę zwracaj uwagę na swoje umiejętności słuchania”.

