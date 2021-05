Kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii. Dlaczego warto się zwrócić o pomoc? Wywiad z doradcą kredytowym

19 kwietnia tego roku brytyjski rząd uruchomił program wsparcia dla osób, które planują wziąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Dzięki temu o wiele łatwiej można uzyskać takie wsparcie finansowe od banku. O najważniejsze kwestie związane z wzięciem kredytu hipotecznego w UK postanowiliśmy zapytać doradcę kredytowego Dominikę Karasińską z CJ White Mortgages.

W marcu tego roku kanclerz skarbu, Rishi Sunak ogłosił wraz z nowym budżetem rządowy program wsparcia mający za zadanie ożywić brytyjski rynek nieruchomości. Za jego sprawą od 19 kwietnia 2021 roku osoby kupujące dom lub mieszkanie na Wyspach mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny z zaledwie 5-procentowym depozytem, co automatycznie zwiększyło zainteresowanie taką pomocą.

Nowy program dotyczy zarówno osób, które chcą kupić swoją pierwszą nieruchomość (First Time Buyers) oraz tych, które posiadają już posiadłości. Warto także nadmienić, że kredyty hipoteczne z depozytem w wysokości 5-proc. dostępne są przy zakupie domów i mieszkań nie droższych niż 600 000 funtów.

O uzyskaniu kredytów hipotecznych w UK, a także wszelkich kwestiach z tym związanych postanowiliśmy porozmawiać z doradcą kredytowym, Dominiką Karasińską z CJ White Mortgages, która powie nam także, czy rządowa pomoc związana z 5-procentowym depozytem jest opłacalna.

Czy pomaga pani również w poprawie historii kredytowej?

Tak, mam również klientów, którzy potrzebują kilku wskazówek, jak poprawić swoją historię kredytową, a zarazem też swój wynik (Credit Score). W mojej pracy Credit Report to bardzo ważny dokument, ponieważ pomaga mi poznać czyjąś sytuację. Wiem, na co zwrócić uwagę, a również z doświadczenia, który bank byłby w tej sytuacji najtańszym.

W jaki sposób program Help to Buy pomaga osobom kupującym po raz pierwszy?

Program rządowy Help to Buy działa od 2013 roku i pozwala na zakup nowej nieruchomości od developera z 5% depozytem. Tyle wystarczy, aby zacząć inwestować w swoją przyszłość. W Londynie można użyć do 40% Help to Buy (czyli pożyczyć o 40% więcej niż na nieruchomość z rynku wtórnego). Natomiast na całą resztę kraju do 20% Help to Buy. Oprocentowanie jest bardzo niskie, bo bank traktuje Help to Buy jako ekstra depozyt, wiec LTV (Loan to Value) jest niskie, a im niżej tym taniej. Na spłatę jest minimum 5 lat bez odsetek, ale, jeśli ktoś potrzebuje więcej czasu, to też są takie opcje dostępne. Warto więc przez 5 lat oszczędzić jak najwięcej i spróbować spłacić część Help to Buy z oszczędności, a resztę dodać do kredytu (jeśli sytuacja pozwoli).

Czy kredyty z 5% depozytem na nieruchomości z rynku wtórnego są opłacalne?

Kredyty z 5% wkładem były niedostępne od marca 2020, jak zaczęła się pandemia do marca tego roku. Pojawiły się kilka tygodni temu, ale ich oprocentowanie jest dość wysokie. Zanim ktoś się zdecyduje na taką opcję, warto sprawdzić również inne (tańsze). Wiadomo, że każdy z nas ma inną sytuację, ale tutaj minimum 10% depozytu byłoby optymalne i oprocentowanie również byłoby tańsze. Musimy również pamiętać, że “używane nieruchomości” z rynku wtórnego często potrzebują poprawek i remontów, a co się z tym wiąże - kolejnych pieniędzy.

Czy decydowanie się na kredyt hipoteczny w czasie pandemii jest dobrym pomysłem?

Od zeszłego roku bardzo wzrosło zainteresowanie nieruchomościami, ponieważ to długoterminowa, bezpieczna inwestycja. Do tego chęć skorzystania z tymczasowego zawieszenia Stamp Duty i niepłacenia podatku do £500 000 dla osób kupujących pierwszy dom spowodowało ogromny popyt na rynku. Ceny wzrosły od 2% do nawet 13% w niektórych częściach Londynu, więc, kto kupił, to już zdążył zarobić. Pandemia sprawiła, że w niektórych bankach trudniej było o kredyt, gdy ktoś był np. na furlough. Natomiast tutaj znajomość kryteriów była bardzo pomocna, ponieważ są banki, które akceptują furlough. Póki co nie miałam klienta, który przez pandemię by stracił na cenie nieruchomości. Oprocentowanie jest bardzo niskie, wiec warto na nim skorzystać jak najdłużej, a możliwość pracy w domu również ułatwia kupno w tańszych regionach Wielkiej Brytanii.

Oferują Państwo pomoc w zakresie uzyskania kredytu hipotecznego na Wyspach. Na czym ona polega?

Tak, pomagam w załatwieniu kredytu od początku do samego końca. Wyliczenie zdolności kredytowej to „kropla w morzu”. Najpierw trzeba zacząć od wytłumaczenia wszystkich opcji, ich plusów i minusów oraz tego, która opcja będzie najbardziej odpowiednia dla danej osoby lub rodziny. Następnie krok po kroku omawiamy wspólnie cały proces kupna oraz jego czas trwania. Przedstawiam również budżet na nowe nieruchomości od dewelopera oraz „używane” z rynku wtórnego dla porównania. Oferujemy również pomoc zaufanych prawników.

Czy oprócz załatwiania wszelkich formalności z tym związanych, Państwa klienci mogą liczyć na wybór najlepszej dla nich opcji?

Tak oczywiście, mam dostęp do ponad 50-ciu różnych banków na panelu oraz wielu innych spoza niego, jeśli dana sytuacja tego wymaga. Banki mają różne kryteria przyjęcia, więc moja praca polega na znalezieniu tego najtańszego banku, w którym dana osoba, czy rodzina się zakwalifikuje. Każdy kredyt jest dostosowany do konkretnych potrzeb. Pomagam tez w poszukiwaniu wymarzonej nieruchomości, negocjacjach ceny z deweloperem lub agencją nieruchomości. Moja pomoc jest kompleksowa, a w szczególności osoby kupujące po raz pierwszy sobie ją cenią.

Z Dominiką Karasińską można się skontaktować pod numerem:

+44 740 288 6726

[email protected]