Kraksa na M6: Kierowca przez trzy godziny był uwięziony w kabinie tira

Na autostradzie M6 doszło do poważnego wypadku

Fot: Twitter @themightysweede

Na autostradzie M6 doszło do bardzo poważnego wypadku z udziałem aż trzech tirów. Kierowca jednego z nich był przez trzy godziny uwięziony w swojej kabinie, zanim służby ratunkowe były w stanie go uwolnić.

Do tych wydarzeń doszło w dniu wczorajszym, 23 marca 2022 roku, około godziny 12:25 na M6, a więc na najdłuższej autostradzie w UK, w całości znajdującej się w Anglii. Kolizja z udziałem trzech pojazdów HGV miała miejsce między skrzyżowaniem oznaczonym numerem 11 w Cannock a wezłem 10a łączącym się z trasą M54 w Essington. Odcinek autostrady M6 w kierunku południowym, w hrabstwie Staffordshire musiał zostać zamknięty w wyniku tych zdarzeń. Brytyjskie służby określiły tę kolizję, jako "bardzo poważną", choć nie podały żadnych bliższych szczegółów.

Niemniej, dość powiedzieć, że akcja ratunkowa trwała w sumie około sześciu godzin. National Highways poinformowało, że pasy ruchu w kierunku południowym zostały ponownie otwarte około godziny 18:15 i M6 była od tamtej godziny w pełni przejezdna.

Na autostradzie M6 doszło do poważnego wypadku

West Midlands Ambulance Service w oficjalnym komunikacie poinformowało, iż jeden z kierowców ciężarówki, który brał udział w tym zdarzeniu, przez około trzy godziny pozostawał uwięziony w swojej kabinie. „Pracownicy pogotowia ściśle współpracowali z kolegami ze straży pożarnej z Staffordshire Fire and Rescue Service, aby go uwolnić, co trwało około trzech godzin” - komentował rzecznik West Midlands Ambulance Service

Po tym, jak został "uwolniony" z pojazdu na miejscu udzielono mu niezbędnej pomocy. Obrażenia, jakich doznał w wypadku nie są poważne, ale przewieziono go do szpitala Walsall Manor. Dodajmy również, że dwaj pozostali kierowcy nie odnieśli żadnych obrażeń.

Brały w nim udział aż trzy tiry

W akcji ratunkowej obok strażaków oraz ratowników medycznych brali również członkowie Trust’s Hazardous Area Response Team oraz zespół Midlands Air Ambulance z Cosford.