Kraków: Brytyjski turysta zatrzymany z fałszywym certyfikatem na lotnisku w Balicach. Zapłaci gigantyczną karę

Fot. Getty, Straż Graniczna

Straż Graniczna na lotnisku Kraków – Balice zatrzymała Brytyjczyka, który posługiwał się sfałszowanym certyfikatem szczepień. Mężczyzna będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę.

Jak informuje Karpacki Oddział Straży Granicznej, 21-letni Brytyjczyk przyleciał do Polski w celach turystycznych. Młody mężczyzna podczas kontroli granicznej okazał funkcjonariuszom dokument, mający potwierdzać szczepienia przeciw Covid-19 i tym samym zwalniać go z kwarantanny wjazdowej.

Brytyjczyk zatrzymany w Krakowie za posłużenie się fałszywym certyfikatem szczepień

Po przyjrzeniu się dokumentowi, Straż Graniczna odkryła jednak, że certyfikat szczepień jest sfałszowany - w rzeczywistości miał należeć do zupełnie innej osoby, a podrobiono w nim dane osobowe. Co więcej, okazało się, że 21-letni Brytyjczyk w ogóle nie jest zaszczepiony nawet jedną dawką. W konsekwencji próby oszukania funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty dotyczące posłużenia się sfałszowanym dokumentem. Brytyjczyk przyznał się do winy i ostatecznie ustalono, że musi zapłacić grzywnę w wysokości 8 tys. PLN. 21-latek ma też pokryć koszty sądowe, a sfałszowany certyfikat został skonfiskowany.

W komunikacie Straży Granicznej, dotyczącym tego zdarzenia, czytamy:

„W celu uniknięcia kwarantanny, 21-latek przedstawił do kontroli strażnikom granicznym, sfałszowany certyfikat szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie sprawdzeń aplikacją weryfikującą, ustalono, że jest to oryginalny dokument należący do innej osoby, w którym sfałszowane zostały dane osobowe. Obywatel Wielkiej Brytanii został zatrzymany i przedstawiono mu zarzut posłużenia się jako autentycznym podrobionym dokumentem (art. 270 § 1 kk). 21-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i poddał się dobrowolnie odpowiedzialności. W porozumieniu z prokuratorem ustalono wymiar grzywny w wysokości 8 tys. zł (200 stawek dziennych po 40 zł), obowiązek pokrycia kosztów sądowych przez pasażera oraz przepadek dowodu rzeczowego. Ponadto, na poczet przyszłych kar, zabezpieczona została gotówka w kwocie 2 tys. dolarów amerykańskich, którą młody mężczyzna posiadał przy sobie”.

Zwolnienie z kwarantanny w Polsce

Przypomnijmy, że od 15 grudnia 2021 w Polsce obowiązują nowe zasady zwolnienia z kwarantanny wjazdowej dla podróżnych spoza Schengen – w tym z Wielkiej Brytanii. Obecnie, podróżny, który chce zostać zwolniony z kwarantanny w PL, powinien psiadać dwa dokumenty:

zaświadczenie o kwalifikowaniu się do jednego z przypadków uprawniających do zwolnienia z kwarantanny wjazdowej w PL (np. zaświadczenie o szczepieniu, byciu ozdrowieńcem itp.) negatywny wynik testu (antygen lub PCR) - wynik nie może być starszy niż 24 godziny w momencie kontroli paszportowej, a od 18 grudnia 2021 test można wykonać po kontroli paszportowej , ale nie później niż 3 godziny po przekroczeniu granicy RP.