Kot uratował życie właścicielce podczas ataku serca. Obudził ją nietypowym zachowaniem dwie godziny przed budzikiem

Mieszkanka Nottinghamshire została nad ranem wyrwana ze snu przez niecodzienne zachowanie swojego ukochanego kota. Zwierzę wskoczyło jej na klatkę piersiową i miauczało do ucha - czego nigdy nie robi. Okazało się, że kobieta przechodziła właśnie atak serca. Dzięki pupilowi w porę trafiła do szpitala.

Koty to zwierzęta, które albo się kocha, albo się ich nienawidzi. W niektórych kręgach zwierzęta te są nawet okryte wyjątkowo złą sławą, przeciwstawiającą je psom, zawsze gotowym rzucić się na pomoc człowiekowi. Nad kotami wisi też stereotyp samolubnych i rozkapryszonych, egocentrycznych istot.

Siedmioletniego kota o imieniu Billy z pewnością postronny obserwator właśnie tak mógłby ocenić, gdyż kot ten nie należy do zbyt towarzyskich i nie przywykł do jawnego okazywania przywiązania lub innych uczuć - nawet względem swojej właścicielki. Nie lubi przesiadywać na kolanach ani spać w łóżku ze swoją panią. Jest typowym samotnikiem, a większość dnia i nocy po prostu przesypia twardym snem sprawiedliwego, z dala od ludzi - przychodząc łaskawie tylko na karmienie.

Jakież więc musiało być zdziwienie 42-letniej Sam Felstead z Nottinghamshire, gdy w nocy 8 sierpnia 2022 o godzinie 4.30 nad ranem jej spokojny, niemal nieobecny kot, który nigdy się nią zbytnio nie przejmował, ale też nie sprawiał problemów, wyrwał ją ze snu, całym ciężarem wskakując jej na klatkę piersiową i miaucząc wniebogłosy. To zupełnie nietypowe dla tego zwierzaka zachowanie miało miejsce w czasie, gdy - jak się później okazało - kobieta przechodziła atak serca.

Wyrwana ze snu 42-latka nie od razu zorientowała się, że ma zawał. Tuż po przebudzeniu zdała sobie jedynie sprawę z tego, że nie jest w stanie za bardzo poruszać swoim ciałem (szczególnie po jednej stronie) i że czuje przeszywający ból w prawym boku. Kobieta przestraszyła się i zawołała na pomoc swoją matkę, z którą mieszka pod jednym dachem.

Po telefonie na pogotowie okazało się, że na karetkę trzeba czekać aż dwie godziny. Kobiety zdecydowały się więc na własny transport do szpitala w Stapleford, a gdy tam dotarły, lekarze przebadali Sam i wyjaśnili, że kobieta przeszła stosunkowo łagodny zawał - zablokowała się jedna z tętnic. 42-latka jest przekonana, że jej kot Billy swoim dziwacznym zachowaniem uratował jej życie, ponieważ obudził ją dwie godziny przed godziną, na którą miała ustawiony budzik - kto wie, jakie skutki miałby zawał po tak długim czasie bez medycznej interwencji.

Relacjonując to niecodzienne zdarzenie na łamach portalu Metro, Sam opowiadała:

Moja mama była w szoku. Powiedziałam jej, że mnie obudził i była jeszcze bardziej zszokowana. Nie słyszy się takich rzeczy o kotach. Cieszę się, że mnie obudził. Kto wie, gdybym obudziła się normalnie bez jego pomocy, mogłoby się to dla mnie skończyć gorzej”.

Nie zostawił mnie. A on nie jest kotem, który przesiaduje na kolanach. Nie jest też lekkim kotem i na pewno nie jest kotem, który cały czas chce być na kolanach. Lubi być sam. Nigdy nie obudził mnie w nocy, nigdy nie przeszkadza. Nie budzi na jedzenie.

„Poszłam spać i czułam się dobrze. Byłam nawet z psami i nie czułam się chora ani nic mnie nie bolało. Nagle obudziłam się wcześnie rano spocona i nie mogłam się ruszyć. Billy leżał na mojej klatce piersiowej i głośno miauczał mi do ucha. Naprawdę miauczał. Nie robi tego normalnie, śpi cały dzień i całą noc, takie jest jego życie.

Portal Metro poprosił o komentarz eksperta zajmującego się zachowaniem kotów, Lucy Hoile. Specjalistka ta przyznała, że kot mógł zauważyć zmiany fizjologiczne, jakie w związku z zawałem pojawiły się u śpiącej właścicielki i zaniepokojony zareagował na te objawy po swojemu:

„Możliwe, że to, że wskoczył na nią i miauczał, było oznaką jego niepokoju. Wierzę, że prawdopodobnie uratował jej życie, ponieważ dzięki temu uzyskała szybką pomoc medyczną, ale nie poszłabym tak daleko, żeby powiedzieć, że zrobił to umyślnie. On reagował na sytuację”.