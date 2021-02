Kot Larry świętuje 10-lecie jako Główny Myszołap na Downing Street. Jaka jest historia oficjalnego stanowiska Chief Mouser?

Fot. Getty

Słynny w całej Wielkiej Brytanii - i poza nią - kot Larry świętował niedawno 10-lecie pracy na stanowisku Głównego Myszołapa Downing Street. Jaka jest historia oficjalnej pozycji rządowej Chief Mouser?

Od 10 lat na Downing Street panuje kot Larry. Jest to pierwszy kot, któremu brytyjski rząd oficjalnie nadał stanowisko Chief Mouser. Czym zajmuje się Główny Myszołap UK?

Kot Larry świętuje 10-lecie na Downing Street

Do najważniejszych zadań Chief Mouser należy oczywiście ochrona Downing Street 10 przed gryzoniami i tym podobnymi szkodnikami. Wzmianki o pierwszych kotach zatrudnianych na Downing Street pojawiły się już w czasach panowania króla Henryka VIII. Jednak oficjalna lista „rządowych” kotów jest prowadzona od lat 20-tych XX wieku.

Historia kota Larry’ego na Downing Street zaczęła się w 2011 roku, gdy premierem Wielkiej Brytanii był David Cameron. Larry żył już czasach aż trzech brytyjskich premierów - Camerona, Theresę May i Borisa Johnsona. Rekordziści (kot Peter i kot Peter III) przeżyli po pięciu premierów.

Pierwszym odnotowanym, choć nieoficjalnych Głównym Myszołapem Downing Street był Rufus of England „Treasury Bill” (1924-1939, premier Ramsay MacDonald. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się słynny i kochany przez wielu Peter (data początkowa „panowania” nie jest znana - 1946). Peter przeżył pięciu brytyjskich premierów, do których należeli Stanley Baldwin, Ramsay MacDonald, Neville Chamberlain, Winston Churchill, Clement Attlee. Był to kot tak kochany, że na jego cześć nazwano jeszcze trzy koty na Downing Street (Peter II, Peter III i Peta - pierwsza kotka Chief Mouser).

Cała historia myszołapów na Downing Street została przedstawiona na poniższym filmiku: