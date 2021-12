Koszty życia w Wielkiej Brytanii drastycznie wzrosną w 2022 roku – ostrzegają ekonomiści

Stagnacja płac, rosnące podatki i rachunki za energię doprowadzą do drastycznego wzrostu kosztów życia w 2022 roku na Wyspach – jeśli rząd nie zdobędzie się na interwencję w tej sprawie – ostrzegają ekonomiści.

Przyszły rok może być ciężki dla wielu mieszkańców Wysp ze względu na rosnące koszty utrzymania i stagnację płac. Rosnące rachunki za energię i podwyżki podatków obniżą budżety gospodarstw domowych średnio o 1200 funtów.

Wzrost kosztów życia w 2022 roku

Płace realne już spadają wraz ze zbliżaniem się końca 2021 roku, a siła nabywcza ma w przyszłym roku się ustabilizować, gdy inflacja podskoczy wiosną do 6 proc. – najwyższego poziomu od prawie trzech dekad. Do końca 2024 roku płace realne mają być o 740 funtów rocznie niższe niż w przypadku normalnej sytuacji uwzględniającej ich powolny wzrost – podało Resolution Foundation (niezależny think-tank skoncentrowany na poprawie standardów życia osób o niskich i średnich dochodach).

Rosnące koszty życia zniwelują jednak średnie podwyżki płac w 2022 roku, który ma być rokiem „zaciskania pasa”, charakteryzującym się wyższymi podatkami i prawe zerowym wzrostem dochodów gospodarstw domowych – jak wynika z raportu RF.

Kwiecień punktem krytycznym

Przewiduje się, że kwiecień będzie punktem krytycznym, kiedy to w konsumentów uderzą ogromne podwyżki rachunków za gaz i energię elektryczną, a także podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

Rachunki wzrosną o 600 rocznie funtów, ale Resolution Foundation stwierdziło, że nawet ta kwota może być niedoszacowana. Inni eksperci prognozują, że rządowy limit cen energii wzrośnie o ponad 700 funtów do około 2000 funtów rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego, gdyż dostawcy przerzucają koszty rekordowych cen hurtowych gazu.

Jak powiedział Jonathan Ashworth z Partii Pracy, minister ds. pracy i emerytur w Gabinecie Cieni:

- Rachunki za ogrzewanie idą w górę, zbliżają się podwyżki podatków, płace są w stagnacji, likwidacja dodatku do Universal Credit mocno uderzyło w rodziny zmagające się z problemami. Wszystko podczas gdy ceny w sklepach rosną, a inflacja grozi erozją wartości oszczędności i emerytur.

Koszty utrzymania większym problemem niż Omikron

Resolution Foundation ostrzega w swoim raporcie, że chociaż Omikron spowoduje „ogromne zakłócenia” w firmach i usługach publicznych na początku 2022 roku, to kryzys związany z kosztami utrzymania wkrótce stanie się najpilniejszym problemem gospodarczym, przed którym stoi Wielka Brytania.

Najbardziej ucierpią gospodarstwa domowe z powodu gwałtownych podwyżek rachunków. Ekonomiści z kolei apelują do rządu, aby podjął odpowiednie działania w kierunku zahamowania galopujących kosztów.

Także dostawcy wzywają rząd do obniżenia podatku VAT na rachunkach za energię z 5 proc. do zera oraz do przyjrzenia się ogólnobranżowemu systemowi finansowania, który umożliwiłby odzyskanie kosztów rosnących cen gazu od klientów w ciągu kilku lat.