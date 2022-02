Koszmarna noc mieszkańców Kijowa. Ludzie szukali schronienia i spali w metrze [zdjęcia]

fot. Twitter/@danriversitv

Przerażające i przygnębiające zdjęcia z Kijowa pokazują Ukraińców szukających schronienia na stacjach metra w pierwszą noc wojny z Rosją. Mieszkańcy stolicy ze swoim dobytkiem opatuleni w koce i śpiwory zeszli do podziemi, a widok tych ludzi nasuwa skojarzenia z koszmarem bombardowań w czasie II wojny światowej.

Burmistrz Kijowa, Witalij Kliczko wprowadził w Kijowie godzinę policyjną, a transport został zatrzymany na noc. Stacje metra są wykorzystywane teraz jako całodobowe schrony podczas agresji militarnej Rosji.

Mieszkańcy Kijowa znajdują się w dramatycznej sytuacji. Już w czwartek, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, wielu z nich próbowało opuścić stolicę.

Niektórzy mieszkańcy Kijowa próbowali schronić się na stacjach metra, inni widziani byli w rozpaczliwej próbie ucieczki, gdy niosąc walizki szukali wyjścia z miasta. Na dworcach autobusowych były długie kolejki, podobnie na głównych drogach wyjazdowych wielogodzinne kolejki.

Jeden z kierowców, który próbował jechać na zachód, powiedział „Sky News”, że nastrój wśród ludzi nadal jest „patriotyczny”.

Kharkiv Subway tonight. Like something from the Blitz in London during WW2. Shocking. Where on earth will this all end? pic.twitter.com/zjryDyIna7