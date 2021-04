Kościół w UK przeciwko paszportom covidowym. Klerycy w liście otwartym do premiera napisali, że jest to "nieetyczna forma przymusu"

Ich zdaniem doprowadzi to do stworzenia "państwa nadzoru".

W otwartym liście wystosowanym do Borisa Johnsona władze kościoła w UK skrytykowały pomysł paszportów covidowych, które ich zdaniem są „nieetyczną formą przymusu”. List podpisało ponad 1000 kleryków (mężczyzn i kobiet) w całej Wielkiej Brytanii z różnych odłamów chrześcijaństwa.

Tysiące kleryków w całym kraju ostrzegła w otwartym liście premiera przed wprowadzeniem paszportów covidowych i opisuje je jako „nieetyczną formę przymusu”. Ponadto uważają oni, że zwiastuje to „państwo nadzoru”.

Kościół w UK przeciwko paszportom covidowym

List otwarty do premiera został wystosowany przez duchownych różnych odłamów chrześcijaństwa, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu paszportów covidowych. Rząd natomiast chce, aby certyfikaty zostały wprowadzone w kolejnych etapach luzowania lockdownu. Dokumenty te miałyby pozwolić na bezpieczne otwarcie m.in. teatrów i klubów nocnych. We wspomnianym liście klerycy twierdzą jednak, że paszporty covidowe stworzyłyby „medyczny apartheid”.

Stworzenie państwa nadzoru

W liście możemy przeczytać: „Ten program ma potencjał do przyczynienia się do końca demokracji liberalnej, jaką znamy i do stworzenia państwa nadzoru, w którym rząd będzie wykorzystywał technologię do kontroli określonych aspektów życia przedstawicieli społeczeństwa. W ten sposób stanowi to jedną z najniebezpieczniejszych politycznych propozycji poczynionych kiedykolwiek w brytyjskiej polityce.”

Klerycy grożą także, iż będą ignorować jakiekolwiek nakazy związane z warunkiem posiadania paszportów covidowych przed wejściem do kościołów.

Z pomysłem wprowadzenia paszportów covidowych nie zgadzają się nawet członkowie rządu samego premiera. Ponad 70 przedstawicieli Partii Konserwatywnej opowiada się przeciwko takiej kontroli.