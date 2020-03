Koronawirus: Zamknięto 40 stacji metra w Londynie - zobacz listę

Również weekendowe pociągi Night Tube nie będą uruchamiane aż do odwołania.

Fot. Getty

Od czwartku londyńskie metro będzie funkcjonowało w mocno ograniczonym zakresie. Transport for London wyłączył z ruchu około 40 stacji i zapowiedział zamknięcie linii Waterloo&City. Również Night Tube nie będzie uruchamiane aż do odwołania.

Transport for London (TfL) zapowiedział, że z końcem tygodnia będzie obsługiwać jedynie wybrane linie i stacje metra. Ograniczenia będą wprowadzone już od czwartku, a ich celem ma być zminimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa. Nie podjęto decyzji o całkowitym zamknięciu metra ze względu na to, że dla wielu londyńskich pracowników, których praca jest w okresie pandemii niezbędna dla społeczeństwa, metro pozostaje podstawowym środkiem dojazdu do pracy.

Od czwartku aż 40 stacji londyńskiego metra zostanie zamkniętych do odwołania. Będą to stacje, na których nie ma możliwości przesiadki, w tym St James's Park, Hyde Park Corner i Covent Garden. Z kolei od piątku zamknięta zostanie linia Waterloo&City, natomiast Night Tube nie będzie uruchamiane również do odwołania.

WAŻNE: Szkoły w Anglii też zostaną zamknięte od piątku. Egzaminy GSCEs i A-Levels także mają być odwołane [wideo]

TfL poinformowało, że od czwartku zamknięte zostały następujące stacje:

Bakerloo line

Lambeth North

Regents Park

Warwick Avenue

Kilburn Park

Charing Cross

Central line

Holland Park

Queensway

Lancaster Gate

Chancery Lane

Redbridge

Circle line

Bayswater

Great Portland Street

Barbican

District line

Bow Road

Stepney Green

Mansion House

Temple

St James’s Park

Gloucester Road

Jubilee line

Swiss Cottage

St John’s Wood

Bermondsey

Southwark

Northern line

Tuffnell Park

Chalk Farm

Mornington Crescent

Goodge Street

Borough

Clapham South

Tooting Bec

South Wimbledon

Hampstead

Piccadilly line

Caledonian Road

Arsenal

Covent Garden

Hyde Park Corner

Bounds Green

Manor House

Victoria line

Pimlico

Blackhorse Road

Zapowiedziano także, że autobusy w Londynie będą wykonywać mniej kursów, jednak kursy nocne nadal będą realizowane.

Burmistrz Londynu, Sadiq Khan, powiedział: „Ludzie nie powinni podróżować żadnymi środkami, chyba że naprawdę muszą. (…) Londyńczycy powinni unikać interakcji społecznych, chyba że są one absolutnie konieczne, a to oznacza, że powinni unikać korzystania ze środków transportu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne”.

ZOBACZ KONIECZNIE: Pomimo wytycznych Anglicy świętowali w pubach Dzień Świętego Patryka [wideo]