Koronawirus w UK: uwaga na fake newsy dotyczące zapobieganiu zakażeniem Covid-19!

W związku z trwającą pandemią koronawirusa w internecie pojawiło się dużo fałszywych informacji, mitów i zwyczajnych kłamstw związanych ze sposobami na zapobieganie zakażeniu się koronawirusem.

W ostatnim czasie w internecie wręcz zaroiło się od informacji o cudownych, domowych sposobach, dzięki którym możliwe jest uniknięcie zakażenia się koronawirusem. Niestety, różnej maści znachorzy i oszuści próbują w obliczu obecnej sytuacji ugrać coś dla siebie, sprzedawać magiczne kryształy, witaminowe suplementy czy inne znakomite środki pozwalające zachować zdrowie. Niestety, takim poradom nie można wierzyć - w najlepszym przypadku są bezużyteczne i nieszkodliwe, a w najgorszym - mogą się okazać niebezpieczne dla naszego zdrowia.

WAŻNY TEMAT: Zobacz 10 największych mitów na temat koronawirusa według Światowej Organizacji Zdrowia

Opracowując to zestawienie opieraliśmy się na ustaleniach poczynionych przez zespół BCC Reality Check. Brytyjscy dziennikarze przyjrzeli się najczęściej spotykanym fejkom i mitom zderzając je z twardymi, naukowymi ustaleniami.

1. Jedzenie czosnku

NIE MA DOWODÓW. Jak przedstawiciele WHO podkreślają czosnek należy do tzw. zdrowej żywności i może mieć działanie przeciwdrobnoustrojowe. Jednak nie istnieją dowody na to, że jedzenie czosnku chroni przez zarażeniem nowym koronawirusem. Rzecz jasna, jedzenie go nie zaszkodzi w żadnym stopniu!

2. "Magiczne minerały"

YouTuber Jordan Sather twierdzi, że "cudowny suplement mineralny", zwany MMS, może "zniszczyć" koronawirusa. Ten niezwykły środek zawiera dwutlenek chloru, który jest... silnym środkiem wybielającym. Jeszcze w styczniu Sather pisał, że "nie tylko dwutlenek chloru jest skutecznym zabójcą komórek rakowych, ale może również zniszczyć koronawirusa".

W ubiegłym roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków ostrzegła przed zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z picia MMS. Może to powodować mdłości, wymioty, biegunkę i objawy silnego odwodnienia. Poza tym nie ma żadnych dowodów na skuteczność tych środków.

3. Domowy środek dezynfekujący do rąk

Gdy w sklepach zabrakło środków dezynfekujących w sieci zaroiło się do poradników jak w domowych warunkach przygotować swój własny "sanitiser gel". Przepisy, rzekome duplikaty składu jednego z najpopularniejszych środków w kraju, dotyczyły środka dezynfekcyjnego lepiej nadającego się do czyszczenia powierzchni, a nie mycia dłoni.

Jak komentował profesor Sally Bloomfield z London School of Hygiene and Tropical Medicine używanie takiego środka może po prostu zniszczyć skórę rąk. Naukowiec nie wierzy, że można by zrobić skuteczny produkt do dezynfekcji rąk w domu.

Polecane: Koronawirus: Ludzie, którzy ignorują zalecenia rządowe „są egoistami” - brytyjski minister zdrowia krytykuje mieszkańców UK

4. Srebro do picia

Zastosowanie srebra koloidalnego było promowane w programie telewizyjnym Jima Bakkera w USA. Srebro koloidalne to małe cząsteczki metalu zawieszone w cieczy. Pojawiło się twierdzenie, że zabija ono niektóre szczepy koronawirusa w ciągu 12 godzin. Pomysł, że srebro może to być skuteczne w leczenie koronawirusa szeroko rozpowszechnił się na Facebooku, szczególnie na grupach alt-medowych.

Zwolennicy srebra koloidalnego twierdzą, że może ono leczyć wszelkiego rodzaju choroby, działać antyseptycznie i pomagać układowi odpornościowemu. Zaznaczmy, że rzeczywiście sporadycznie stosuje się srebro w opiece zdrowotnej, na przykład w bandażach nakładanych na rany. Niemniej, nie należy go spożywać! Nie ma dowodów na jego cudowne działanie, a w dodatku może powodować poważne działania niepożądane, w tym uszkodzenie nerek, drgawki i argyrię - stan, który powoduje, że skóra staje się niebieska.

5. Picie wody co 15 minut

Cytujący tajemniczego "japońskiego lekarza" post na FB, który zaleca picie co 15 minut wody w celu wypłukania wirusa, który mógł dostać się do ust, stał się jednym z ostatnich sieciowych virali. Wersja w języku arabskim została udostępniona ponad 250 000 razy. Jak wygląda prawda w tej sprawie?

Profesor Trudie Lang z Uniwersytetu Oksfordzkiego twierdzi, że "nie ma takiego mechanizmu biologicznego", który mógłby poprzeć pomysł, że można po prostu zmyć wirusa do żołądka i go zabić. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, podczas wdechu i dostaje się do organizmu przez drogi oddechowe. Niektóre wirusy mogą dostać się do jamy ustnej, ale nawet ciągłe picie wody nie powstrzyma przed zakażeniem się. Niemniej jednak, picie wody i pozostawanie uwodnionym jest ogólnie dobrą poradą medyczną.

Przeczytaj też: Domowe testy na koronawirusa zostaną udostępnione mieszkańcom UK. Rząd zakupił już 3,5 miliona zestawów