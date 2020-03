Koronawirus w UK - przeglądy techniczne MOT odroczone na pół roku

Fot: Wikimedia Commons

Ulga dla wszystkich kierowców w UK - brytyjski Departament Transportu (DfT) podjął decyzję o zwolnieniu z obowiązkowego przeglądu auta (MOT). Powodem takiej decyzji jest rzecz jasna ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wydane przez Department for Transport dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i motocykli i vanów, jednak zastrzeżono w nim, że pojazdy powinny być utrzymane "w stanie przydatnym do ruchu drogowego". Nowe wytyczne w życie wchodzą już od 30 marca - oznacza to w praktyce, że od tej daty aż do pół roku wprzód macie do zrobienia przegląd MOT to nie musicie tego robić. Ci, którym przegląd wypada jeszcze przed 30 dniem marca, nie mają wyjścia i muszą zgłosić się do stacji diagnostycznej.

Jak łatwo się domyślić, nowe wytyczne zostały wprowadzone po konsultacjach z innymi służbami. Jeśli więc zdarzy Ci się, że zatrzyma cię drogówka i nie będzie miał ważnego przeglądu to nie grozi ci żadna kara. Siłą rzeczy kierowcy nie mogą zostać ukarani za coś, na co zwyczajnie nie mają wpływu.

Warsztaty samochodowe Wyspach pozostaną jednak otwarte. Jednak mają odbywać się tam tylko niezbędne naprawy i w tym kontekście całkowite wyeliminowanie przeglądów okresowych ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie UK. Warto również dodać, że wprowadzone zmiany nie będą miały żadnego wpływu na roszczenia ubezpieczeniowe.

Oprócz tego praktyczne testy na prawo jazdy oraz coroczne przeglądy techniczne ciężarówek, autobusów i autokarów zostały również zawieszone, tyle że na krótszy okres - do trzech miesięcy. "Jesteśmy w wyjątkowych czasach, co wymaga takich wyjątkowych środków" - podsumował rzecznik Royal Automobile Association (RAC).