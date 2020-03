Koronawirus w UK: kiedy skończy się epidemia i życie wróci do normy?

Premier Boris Johnson powiedział, iż wierzy, że Wielka Brytania jest w stanie "odwrócić falę" i w ciągu najbliższych 12 tygodni można spodziewać się, że sytuacja w kraju w związku z pandemią koronawirusa się unormuje. Co na to specjaliści?

Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego BBC sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i w zasadzie bardzo ciężko udzielić prostej odpowiedzi. Mark Woolhouse, profesor epidemiologii chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Edynburgu, mówi że w istocie możliwe jest, aby w przeciągu trzech miesięcy liczba zakażeń rzeczywiście zacznie (albo może zacząć!) spadać, ale to wcale nie oznacza końca pandemii/epidemii.

Przeczytaj też: Rząd UK zamknął puby, restauracje, kawiarnie i siłownie

Oczywistym jest, że obecna strategia przyjęta przez rząd może działać tylko w perspektywie krótkoterminowej - "lockdown" nie może trwać w nieskończoność. Szkody społeczne i ekonomiczne byłyby katastrofalne. Jak mówi doktor Woolhouse konieczne jest opracowanie "exit strategy", odpowiedniego sposobu na zniesienie ograniczeń i w efekcie powrót do normalnego życia. Może się to jednak wiązać z wzrostem zachorowań. To ogromne wyzwanie naukowe i społeczne.

Istnieją zasadniczo trzy sposoby wyjścia z tego bałaganu:

szczepienie

wytworzenie "odporności stadnej"

permanentna zmiana naszych zachowań

Wszystkie zmniejszyłaby zdolność wirusa do dalszego rozprzestrzeniania się i onaczałyby "zwycięstwo". Co można o nich więcej napisać?

SZCZEPIONKA

Potrzeba 12-18 miesięcy na opracowanie odpowiedniej szczepionki. Aby społeczeństwo zyskało pełną odporność zaszczepić musi się około 60% populacji. Czas jest tu kluczowym elementem. W USA podano już pierwszą eksperymentalną szczepionkę, z pominięciem testów na zwierzętach.

Badania nad szczepionkami odbywają się z niespotykaną dotąd szybkością, ale nie ma żadnych gwarancji, że uda się je opracować, a w dodatku pojawia się problem skali szczepienia całej Wyspy. To najpewniejszy sposób, aby rozprawić się z COVID-19, ale koniecznie są duże środki, duże zaangażowanie społeczne i dużo czasu.

NATURALNA ODPORNOŚĆ

Społeczność, która "przechoruje" koronawirusa uzyska naturalną odporność, ale proces ten trwać będzie około dwóch lat i jest obostrzony wieloma zastrzeżeniami. Czy ta odporność będzie trwała? Inne koronawirusy, które powodują objawy przeziębienia, prowadzą do bardzo słabej odpowiedzi immunologicznej. Ludzie wielokrotnie mogę je "łapać". Poza tym wirus się mutuje, powstają różne szczepy... Prof. Neil Ferguson z Imperial College London w Londynie ma duże wątpliwości w tej kwestii.

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA

"Trzecią opcją są trwałe zmiany w naszym zachowaniu, które pozwalają nam utrzymywać niskie prędkości transmisji" - powiedział prof. Woolhouse. Może to obejmować utrzymanie niektóre z wprowadzonych środków zapobiegawczych lub wprowadzenie rygorystycznych testów i izolacji pacjentów, aby starać się być na bieżąco rozwoje sytuacji. "Za pierwszym razem (...) nie zadziałało” - dodaje prof. Woolhouse.

Opracowanie leków, które mogą skutecznie leczyć infekcje wywołane Covid-19, może również pomóc w innych strategiach. Można je zastosować, gdy ludzie wykażą pierwsze objawy w procesie zwanym "kontrolą transmisji", aby powstrzymać ich przed przekazaniem go innym.

Główny doradca medyczny rządu Wielkiej Brytani, prof. Chris Whitty zaznaczył, że jedyną "exit strategy" jest czekanie na szczepionkę. "Długoterminowo, szczepionka jest jedynym z możliwych rozwiązań i wszyscy mamy nadzieję, że pojawi się tak szybko, jak to możliwe”.

Ważny temat: Z OSTATNIEJ CHWILI: Londyn poinformował o zamknięciu wszystkich parków w stolicy do odwołania