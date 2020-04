Koronawirus: Ile osób WYZDROWIAŁO do tej pory po zarażeniu SARS-CoV-2? Zobacz dane statystyczne

Fot. Getty, Wikimedia Commons

Nietrudno znaleźć w sieci przygnębiające statystyki, pokazujące wciąż dramatycznie rosnącą liczbę osób zarażonych nowym koronawirusem, a także liczbę zgonów. W tym artykule znajdziesz dla odmiany pozytywne dane na temat koronawirusa. Dowiedz się, ile osób wyzdrowiało do tej pory na świecie i w poszczególnych krajach!

Mimo iż osób ze stwierdzonym zakażeniem nowym koronawirusem na świecie wciąż przybywa, a Wielkiej Brytanii liczba ofiar śmiertelnych dramatycznie wzrosła w ostatnim czasie, nie należy zapominać, że ogólnoświatowy odsetek wyzdrowień może mimo wszystko napawać odrobiną nadziei.

Według danych zbieranych przez John Hopkins University (stan z dnia 12 kwietnia 2020) na całym świecie łącznie liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 wynosi już 1 777 666, z czego liczba zgonów sięgnęła 108 867. Oznacza to, że w stosunku do ogólnej liczny zakażeń odsetek przypadków śmiertelnych wyniósł około 6 proc. Jednak liczba odnotowanych do tej pory pacjentów, którzy WYZDROWIELI po tym, jak stwierdzono u nich zakażenie koronawirusem wynosi 404 372, co stanowi około 23 proc. wszystkich dotychczasowych zachorowań - wyzdrowień jest więc teraz na świecie około cztery razy więcej niż zgonów. Pozostałe około 71 proc. przypadków to te, które nie wliczają się ani do kategorii zgonów, ani do kategorii wyzdrowień - są to osoby pozostające w trakcie leczenia.

Biorąc pod uwagę tylko liczbę osób, które zachorowały, a następnie ich choroba zakończyła się wyzdrowieniem lub zgonem (a więc pomijając przypadki osób w trakcie leczenia), odsetek wyzdrowień stanowi aż 79 proc.

Rozpatrując sytuację w poszczególnych państwach, dane rozkładają się bardzo różnie. Przykładowo, w Niemczech liczba odnotowanych ofiar śmiertelnych wynosi 2 871, a liczba wyzdrowień 54 700. Oznacza to, że w Niemczach - wśród POTWIERDZONYCH przypadków koronawirusa - odnotowano aż 20 razy więcej wyzdrowień niż zgonów. Ogólna liczba zachorowań potwierdzonych w Niemczech sięgnęła już 125 452. Widzimy więc, że możliwe jest osiągnięcie bardzo niskiej śmiertelności (w Niemczech około 2,3 proc.) i bardzo wysokiego odsetka wyzdrowień (w Niemczech około 43,5 proc.!).

Z kolei w Polsce sytuacja jak na razie nie wygląda aż tak optymistycznie, jak w Niemczech, jednak nie jest też tak źle, jak w Wielkiej Brytanii. Jak dotąd odnotowano w naszym kraju 6 356 potwierdzonych zachorowań na koronawirusa, z czego 208 przypadków śmiertelnych i 375 wyzdrowień. Dla porównania, w UK potwierdzono już 70 885 zachorowań, z czego tylko 625 wyzdrowień i niestety aż 9 875 zgonów. W Polsce odsetek przypadków śmiertelnych nieco przekracza więc 3 proc., a w Wielkiej Brytanii sięga niemal 14 proc. Z kolei odsetek wyzdrowień w Polsce wciąż jest dość niski, wynosi około 6 proc. W UK niestety odsetek ten jest znacząco niższy...

Lepsza sytuacja niż w Wielkiej Brytanii jest też w innych krajach Europy - i to w tych najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa. We Włoszech, na około 152 271 potwierdzonych przypadków zakażenia, zmarło około 19 468 osób, a wyzdrowiało ponad 32 534 osób. W Hiszpanii statystyki wyglądają lepiej niż we Włoszech - na 163 027 potwierdzonych zachorowań, ofiar śmiertelnych odnotowano 16 606, a wyzdrowień ponad trzy razy więcej, czyli 59 109.

Ponadto, należy pamiętać, że statystyki obejmują tylko przypadki, w których osobom przeprowadzono testy na obecność koronawirusa i testy te pokazały wynik pozytywny. Faktem jest jednak, że u większości osób, które skarżą się na lekkie dolegliwości, nie przeprowadza się testów - osoby te często też nie przypuszczają, że mogą być chore na COVID-19, a nie na przeziębienie czy grypę. Nie wiadomo więc, ile tak naprawdę osób zachorowało już na koronawirusa, a co za tym idzie - ile osób tak naprawdę wyzdrowiało. Według wstępnych szacunków przeprowadzonych w Chinach, podaje się, że około 80 proc. wszystkich zachorowań to przypadki lekkie. Jeśli szacunek ten potwierdzi się w przyszłych badaniach, będzie to oznaczać, że diagnozuje się obecnie jedynie około 20 proc. wszystkich zakażeń koronawirusa, a więc wszystkie powyższe statystyki dotyczą być może jedynie około jednej czwartej przypadków - i to przeważnie tych najcięższych.