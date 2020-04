Koronawirus w UK: Były "kokainowy król" Glasgow wzywa do niszczenia masztów 5G

Były szkocki baron narkotykowy oferuje nagrodę w wysokości tysiąca funtów za niszczenie masztów 5G w Szkocji. Stephen Jamieson jest jednym ze zwolenników absurdalnej teorii spiskowej, że za pandemię koronawirusa odpowiada nowy standard telekomunikacyjny wprowadzany w UK.

Stephen Jamieson swego czasu był uznawany za "kokainowego króla" szkockiej stolicy, Glasgow, obecnie przebywa w Dubaju, gdzie prowadzi lukratywny biznes związany z hodowlą psów. Nie przeszkodziło mu to jednak, aby na Instagramie zamieścić apel dotyczący... niszczenia masztów 5G. "I’ll pay 1k reward for any1 that smokes a 5G mast in Glesga" - napisała łamaną angielszczyzną na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie.

Na ile ten apel ma pokrycie w rzeczywistości, na ile Jamieson w jakikolwek sposób jest w stanie zachęcić do działania - trudno powiedzieć.

GORĄCY TEMAT: „Jest za wcześnie, by myśleć o zniesieniu LOCKDOWN'u” - Dominic Raab nie pozostawił wątpliwości, co czeka UK w najbliższym czasie

Jak donosi portal "The Daily Record" Jamieson ukrywa się pod nickiem "dubaibullz1" i wygląda na to, że jest jednym z wyznawców teorii spiskowej, według której to właśnie maszty 5G odpowiadają za zakażenia koronawirusem w UK. Jeszcze przed świętami doszło do przynajmniej kilkunastu ataków na wieże komórkowe - z czego jedna nie była nawet masztem 5G - i wszystko wskazuje, że stali za nimi ludzie zmanipulowani przez propagandę i fake news. Dodajmy, że do podobnych incydentów doszło również w we Francji, Nigerii, RPA i w Holandii. W gronie osób wyrażających pewne zainteresowanie takimi teoriami znalazł się również amerykański aktor Woody Harrelson.

Kto stoi za sianiem paniki, propagandą opartą na teoriach spisowych i budowaniem społecznego niepokoju? Najbardziej nie na rękę wdrażanie technologii 5G jest Rosjanom i wszystko wskazuje na to, że to właśnie z wysokości Moskwy rozprzestrzenianie są irracjonalne teorie spiskowe łączące nowy standard komunikacyjny z koronawirusem.

CZTAJ TAKŻE: Koronawirus - Wielka Brytania może mieć najwyższą liczbę zgonów w Europie - przewidują eksperci

W tym miejscu trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że nie ma żadnych dowodów naukowych, które są w stanie poprzeć tak absurdalną tezę - co więcej, żadne tego typu badania nie są prowadzone. Bo nie są potrzebne - fizycznie niemożliwe jest, aby jakikolwiek wirus rozprzestrzeniał się za pośrednictwem pola elektromagnetycznego.