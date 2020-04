Koronawirus w UK: będą ZWOLNIENIA! 27% brytyjskich firm planuje redukcję zatrudnienia

W obliczu pandemii koronawirusa jedna czwarta firm w UK planuje redukcję personelu, jak wynika z danych Office of National Statistics (ONS).

Według danych pozyskanych przez ONS ponad jedna czwarta brytyjskich firm szykuje się do redukcji liczby swoich pracowników w najbliższym czasie. W ramach szeroko zakrojonego badania Business Impact of Coronavirus (COVID-19) Survey (BICS) spośród 3642 firm aż 27% zapowiedziało, że w najbliższym czasie będzie zwalniać swoich pracowników i redukować zatrudnienie. Tylko 5% brytyjskich pracodawców planuje ruszyć z rekrutacją w tym okresie.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że koronawirus mocno uderzy w brytyjską gospodarkę. Już teraz 45% firm zgłosiło, że ich obroty w minionym miesiącu (od 9 do 22 marca) były niższe, niż oczekiwano. Dodajmy, że był to okres jeszcze nie obejmujący ogłoszonego przez rząd 20 marca lockdownu. Oczywistym więc jest, że pod tym względem kwiecień okaże się jeszcze gorszy...

Największy wpływ pandemia miała na import i eksport towarów spoza UK - aż 57% firm, które zajmują się importem i 59% eksporterów ucierpiało w wyniku obecności koronawirusa na Wyspach. Z danych ONS wynika również, że ceny "high-demand products (HDPs)", czyli produktów charakteryzujących się wysokim popytem, wzrosła o 1.1% w przeciągu jednego tygodnia, między 22, a 29 marca. Czy to zapowiedź wzrostu cen w sklepach? Trudno powiedzieć póki co...

Zdecydowana większość przedsiębiorstw i firm raportuje, że poziom cen znajdował się w tym okresie na stabilnym poziomie. 68% z ankietowanych firm nie zmieniło cen swoich produktów i usług, a z drugiej strony 63% raportowało, że ceny usług i produktów, które kupują zasadniczo się nie zmieniły.

Warto również dodać, że prawie połowa (46%) firm zachęciła swoich pracowników do pracy w domu w okresie od 9 marca do 22 marca, a więc jeszcze przed tym, jak zarządzono lockdown.