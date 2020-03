Koronawirus w UK: 20 000 brytyjskich żołnierzy będzie w GOTOWOŚCI, aby pomóc w kryzysie

Dowództwo brytyjskiej armii podjęło decyzję o umieszczenie w stanie gotowości 20 tysięcy żołnierzy. Są oni przygotowani, aby w razie kryzysu w kraju wyjść na ulicę, pomagać w szpitalach czy innych strategicznych punktach podczas pandemii koronawirusa.

Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" brytyjskie Ministry of Defence (Ministerstwo Obrony) na tę chwilę zmobilizowało 10 tysięcy żołnierzy, ale w razie potrzeby wsparcia usług publicznych i wsparcia cywilnego liczba ta może zostać podwojona. Jak zapewnia Ben Wallace, pełniący w rządzie Borisa Johnsona funkcję Secretary of State for Defence (ministra obrony narodowej) armia jest gotowa, aby zapewnić odpowiednie wsparcie przede wszystkim dla NHS.

Co ciekawe, zapowiedzi Wallace`a dotyczące mobilizacji wojska w obliczu dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa pojawiła się tuż po tym, jak premier Boris Johnson wcześniej odmówił wykluczenia możliwości "dalszych i szybszych działań" mających na celu kontrolę pandemii w brytyjskiej stolicy, gdzie sytuacja w skali całego kraju jest zdecydowanie najgorsza.

"Mężczyźni i kobiety z naszych sił zbrojnych są gotowi chronić Wielką Brytanię i jej obywateli przed wszystkimi zagrożeniami, w tym Covid-19" - przytacza słowa sekretarza Wallace`a portal "The Evening Standard". "Wyjątkowa elastyczność i oddanie służbie oznacza, że ​​jesteśmy w stanie zapewnić pomoc całemu społeczeństwu brytyjskiemu w razie potrzeby. Całe Ministerstwo Obrony i Siły Zbrojne są maksymalnie zaangażowane w pomoc narodowi podczas globalnej pandemii".

Tymczasem w czwartek w parlamencie zostanie złożone pisemne oświadczenie ministerialne w sprawie wezwania sił rezerwowych. Generał dywizji Charlie Stickland mówił o "zwiększeniu gotowości personelu i utrzymywanie rezerw w stanie gotowości, które zapewnia nam większą elastyczność w zakresie wspierania usług publicznych, gdy potrzebują one naszej pomocy".

Konkretnie, już teraz planuje się przeszkolenie 150 żołnierzy, którzy mają zostać przysposobieni jako kierowcy ciężarówek przewożących tlen. Brytyjskie media piszą wręcz o "Covid Support Force".