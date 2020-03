Koronawirus: Zakaz MASOWYCH ZGRODZMADZEŃ z powodu znaczącego wzrostu liczby zachorowań - nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego tygodnia

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu ma wprowadzić zakaz masowych zgromadzeń, ponieważ liczba zarażeń nowym koronawirusem w UK znacząco rośnie. Wiele organizacji sportowych już wcześniej zrezygnowało z większych wydarzeń.

Zakaz masowych zgromadzeń ma obowiązywać w Wielkiej Brytanii od przyszłego tygodnia. Rząd UK, wcześniej dość liberalny w kwestii wprowadzania rygorystycznych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa SARS-CoV-2, ugiął się w końcu pod presją szybko rosnącej liczny zachorowań.

Jak podaje dziennik „The Independent”, również przedsiębiorstwa i wszelkie inne instytucje będą zachęcane do zapewnienia możliwości pracy zdalnej swoim pracownikom. Rząd zdecydował się na nowe środki ostrożności pomimo tego, że wielu ministrów i ekspertów w UK wciąż wielokrotnie powtarzało, że żadne tego rodzaju środki zapobiegawcze nie są jeszcze konieczne, a co więcej - mogą one wywołać efekt przeciwny do zamierzonego, m.in. w postaci społecznego sprzeciwu wobec restrykcji. Rząd postanowił jednak podjąć stanowcze kroki w celu ograniczenia pandemii.

W Wielkiej Brytanii w sobotę rano potwierdzono już 798 przypadków zarażenia koronawirusem, co oznacza, że w ciągu ostatniej doby nowych przypadków pojawiło się aż 208. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11 (w Szkocji potwierdzono pierwszy śmiertelny przypadek).

