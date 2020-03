Koronawirus: nowe zasady dotyczące pozostania w domu i trzymania się z daleka od innych

Najważniejszym działaniem, jakie obecnie powinniśmy podjąć, żeby walczyć z koronawirusem, jest pozostanie w domu. To może sprawić, że uratujemy czyjeś życie i wesprzemy NHS.

Każdy może zarazić koronawirusem i w związku z tym brytyjski rząd wprowadził nowe zasady, które obowiązują od teraz i na dzień dzisiejszy- będą obwiązywały przez najbliższe trzy tygodnie.

Wszyscy natychmiast musimy się dostosować do tych zasad.

Służby, w tym policyjne, mają prawo ich egzekwowania.

Zatem co nowe zasady oznaczają?

POZOSTANIE W DOMU

Możesz wyjść z domu tylko w przypadku, gdy musisz:

Zrobić podstawowe zakupy lub odebrać lekarstwa

Iść do pracy i nie ma możliwości, żebyś pracował (a) z domu

Poćwiczyć raz dziennie, ale jedynie w samotności lub w towarzystwie najbliższych osób z Twojej rodziny, z którą obecnie mieszkasz

Nawet jeśli wykonujesz powyższe czynności, powinieneś ograniczyć czas spędzony na zewnątrz i zawsze trzymać 2 metrowy dystans od osób, które z Tobą nie mieszkają.

KONIEC Z PUBLICZNYMI ZROMADZENIAMI

Aby się upewnić, że ludzie pozostają w domach i z daleka od siebie, rząd zabronił publicznych zgromadzeń więcej niż dwóch osób w tym samym czasie.

Nie powinniśmy się z innymi, uwzględniając przyjaciół i rodzinę.

CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ, ABY SIĘ OCHRONIĆ?

Myć regularnie ręce przez minimum 20 sekund, za każdym razem używając mydła i wody, w przypadku ich braku- żelu antybakteryjnego.

CO ZROBIĆ, ABY BYŁO NAM ŁATWIEJ ZAADOPTOWAĆ NOWE ZASADY?

Najlepszą rzeczą, jaką możesz obecnie zrobić, to zaadoptować zasady do swojej dziennej rutyny. Wybrane sposoby na przygotowanie się do sytuacji to:

wymiana kontaktów telefonicznych z sąsiadami i rodziną

przygotowanie planu dla tych, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka

przygotowanie listy numerów telefonicznych do sąsiadów, szkół, pracodawców, apteki, NHS111

założenie kont on-line na stronach supermarketów.

Dr Michał Borowicz, GP z Peterborough dodaje: „Bardzo ważne jest, aby Polacy przestrzegali nowych reguł, na co bardzo uczulam każdego. Zasada, które ostatnio została wprowadzona, czyli zredukowanie kontaktów z innymi do minimum to niezwykle ważny element w naszej walce z koronawirusem. Wiemy, że to niełatwe, ale przestrzeganie tej zasady, pomoże chronić NHS i ratować życie”.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.gov.uk/coronavirus