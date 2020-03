Koronawirus: Klienci Tesco udawali pracowników NHS, żeby wepchnąć się do kolejki podczas godziny dedykowanej lekarzom

Kilka osób próbowało wejść do sklepu, udająć pracowników brytyjskiej służby zdrowia.

W ponad półkilometrowej kolejce przed Tesco doszło do żenujących scen.

Fot. Twitter

Kilka spokrewnionych ze sobą osób próbowało wepchnąć się do kolejki i wejść do Tesco, podszywając się pod pracowników NHS. Zobaczcie, do czego panika robienia zapasów doprowadziła niektórych mieszkańców UK...

W niedzielę rano w ponad półkilometrowej kolejce przed Tesco doszło do żenujących scen. Na zrobienie zakupów podczas specjalnej dedykowanej godziny czekali stłoczeni lekarze, pielęgniarki czy pracownicy infolinii 111. Niestety, znalazły się osoby, które nie przejęły się tym, iż personel NHS pracuje obecnie często ponad swoje siły, wyrabia nadgodziny i ryzykuje własne zdrowie, a nawet życie, by walczyć z pandemią koronawirusa na Wyspach.

Jak podaje portal „Metro”, przed Tesco Extra w Gallions Reach we wschodnim Londynie, kilka spokrewnionych ze sobą osób próbowało wepchnąć się w kolejkę i wejść do sklepu, udając przed ochroną, że pracują w NHS. Gdy po sprzeczce z ochroniarzami, nie udało im się jednak dostać do sklepu, rozwścieczeni wepchnęli swoje wózki zakupowe w stojące obok wejścia barierki...

Jeden ze świadków tego zdarzenia, 47-letnia pielęgniarka Francesca Hamilton, która stała w kolejce do Tesco od 9 rano w niedzielę, powiedziała brytyjskiemu portalowi, że jest zszokowana takim zachowaniem. Kobieta widząc, co się dzieje przy wejściu, opuściła kolejkę i próbowała pomóc ochroniarzom opanować sytuację.

- „Jestem zaskoczona, że ludzie próbowali wepchnąć się do kolejki. To niewiarygodne. Nadszedł czas, aby ludzie zatroszczyli się o nas, żebyśmy my mogli się wami opiekować” - komentowała pielęgniarka na łamach portalu „Metro”.

