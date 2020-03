Koronawirus: Jeśli lecieliście tym samolotem Ryanaira do Polski, koniecznie postępujcie zgodnie z instrukcjami

Wystosowano specjalny apel do innych pasażerów o podjęcie odpowiednich działań.

W samolocie Ryanaira, który leciał 8 marca ze Stansted do Wrocławia, znajdowała się osoba z koronawirusem .

Pasażerowie, którzy lecieli Ryanairem (lotem FR8405) z lotniska Stansted w Londynie do Wrocławia 8 marca o godzinie 09:15, powinni postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, gdyż zostali narażeni na zarażenie się koronawirusem od jednego z pasażerów znajdujących się na pokładzie.

W specjalnym komunikacie wystosowanym do pasażerów rejsu Ryanaira z Londynu do Wrocławia nr FR8405 z 8 marca zaapelowano, aby zapoznano się z instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego i w przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak gorączka, kaszel i duszności, powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego.

Okazało się, że wspomnianym lotem leciał pasażer, u którego stwierdzono koronawirusa i stanowił on poważne zagrożenie dla innych osób na pokładzie.

Pasażerowie, którzy lecieli lotem FB8405 mogą zasięgnąć informacji pod adresem www.gov.pl/koronawirus oraz na stronie www.gis.gov.pl, a także pod numerem tel. 800 190 590.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy zamieściła w tej sprawie post na Facebooku, a później podziękowała wszystkim za pomoc.

