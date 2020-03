Koronawirus: Co to jest PANDEMIA i czemu WHO ogłosiła ją dopiero teraz?

Fot. Getty

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w środę, że nowy chiński koronawirus SARS-Cov-2, wywołujący chorobę COVID-19, jest już pandemią. Zobacz, czym jest pandemia i dlaczego WHO ogłosiła ją dopiero teraz.

Jak dotąd WHO mówiła wciąż o epidemii koronawirusa, a nie o pandemii. Jednak w środę ogłoszono już globalną epidemię, czyli tzw. pandemię. Czemu akurat teraz i jakie warunki muszą być spełnione, by epidemię nazwać pandemią?

Co to jest pandemia?

Pandemia jest to epidemia choroby zakaźnej, obserwowana w wielu miejscach na świecie w tym samym czasie. Charakteryzuje się ciągłym rozprzestrzenianiem się między ludźmi w wielu krajach na całym świecie jednocześnie.

BBC podaje, że ostatni raz pandemia nastąpiła w 2009 roku i dotyczyła wtedy tzw. świńskiej grypy, która według niektórych ekspertów zabiła setki tysięcy ludzi. Ponadto, należy pamiętać, że wystąpienie pandemii jest zawsze bardziej prawdopodobne w przypadku zupełnie nowych chorób zakaźnych - szczególnie ze względu na brak w takich przypadkach szczepionek i leków, które mogłyby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa.

Dlaczego WHO ogłosiła pandemię koronawirusa dopiero teraz?

Liczba krajów, do których nowy chiński koronawirus dotarł wzrosła już do 116, a łącznie osób zarażonych jest ponad 120 000 na całym świecie. W związku z tym, że wirus obecny jest już w większości państw świata i wciąż się rozprzestrzenia, WHO zdecydowała się na określenie go jako globalnej epidemii, czyli pandemii.

Zmiana języka nie zmienia niczego w "zachowaniu" samego koronawirusa - wirus rozprzestrzenia się wciąż w tym samym tempie. WHO wprowadziła ten termin, by zmobilizować światowych przywódców do działania na rzecz zahamowania SARS-Cov-2.

