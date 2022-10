Według źródeł na jakie powołuje się "Bloomberg", koronacja króla Karola III będzie miała miejsce 3 czerwca przyszłego roku w Londynie podczas ceremonii w Opactwie Westminsterskim.

Anonimowy urzędnik państwowy, na którego relację zdają się dziennikarze "Bloomberga" utrzymuje, iż koronacja następcy Elżbiety II na brytyjskim tronie będzie miała miejsce w 2023 roku, dokładnie w sobotę 3 czerwca. Zaznaczał jednocześnie, że wciąż trwają prace nad ustaleniem tego jakie inne dni staną się wolne od pracy z tej okazji. Warto dodać, że data ta niemal pokrywa się z opinią w tej kwestii Hugo Vickersa, królewskiego biografa. Jeszcze we wrześniu 2022 podczas występu w "Good Morning Britain" wypowiadając się na ten temat typował dzień 2 czerwca 2023 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Przewidywana data koronacji Karola. Czy będzie to Bank Holiday?" i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.

Uzupełnijmy, że koronacja matki Karola III miała miejsce 2 czerwca 1953, więc ustalenie pierwszego piątku lub soboty czerwca 2023 roku jako dnia koronacji nowego króla spięłoby w pewien sposób klamrą koniec panowania jednego monarchy i początek panowania kolejnego. Jak podaje "Bloomberg" byłby to również "wzruszający hołd" dla niedawno zmarłej królowej.

Nowe doniesienia o koronacji nowego króla

W czerwcu przyszłego roku król będzie liczył sobie już 74 lata, co czyni go najstarszą koronowaną osobą w historii Wielkiej Brytanii. Powszechnie uważa się, że jego koronacja będzie mniejszą, skromniejszą wersją wcześniejszych ceremonii, z miejscem dla przedstawicieli różnych wyznań i grup społecznych, zgodnie z różnorodnością współczesnej Wielkiej Brytanii. Wszystko wskazuje także na to, że będzie to uroczystość diametralnie inna od koronacji Elżbiety II.

W tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z wystawną ceremonią, która miała być potrzebna do podniesienia morale narodu zmęczonego i wyniszczonego przez wojnę światową. Szacuje się, że koronacja w 1953 roku kosztowała 1,57 miliona funtów, co stanowi obecnie odpowiednik 46 milionów funtów. Wygląda na to, że 70 lat później brytyjskie społeczeństwo w okresie niepewności i kryzysu potrzebuje bardziej kameralnej, skromnej i oszczędnej koronacji królewskiej.

Czy z okazji koronacji będzie Bank Holiday?

Oficjalnie Pałac Buckingham nijak nie komentuje tych doniesień, jednak według źródeł "The Daily Mail" w środowisku królewskim wszelkie doniesienie o dacie koronacji pozostają jedynie "czystymi spekulacjami" i nie mają żadnego poparcia w faktach.

