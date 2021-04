Kornwalia: Polak padł ofiarą rasistowskiego ataku Brytyjczyka uzbrojonego w młotek

Polak ofiarą rasistowskiego ataku. Na naszego rodaka rzucił się Brytyjczyk, atakując go młotkiem i miotając kseonfobicznymi wyzwiskami. Dlaczego? Nasz rodak zwrócił mu uwagę, że prawie wpadł pod prowadzone przez niego auto!

Do rzeczonego wydarzenia doszło 24 lipca 2020 roku, na parkingu przy jednym ze sklepu Co-op Food znajdujących się przy drodze, zlokalizowanym w Stratton (Kornwalia). Jak czytamy na łamach serwisu "Wiltshire 999`s" sprawca, 36-letni Colin Hawkins, wracał właśnie ze szpitala ze swoją żoną, która walczy z rakiem. Jak ustalono, Brytyjczyk miał nieomal potrącić swoim samochodem Polaka, który szedł po parkingu. Jak nasz rodak zeznał przed sądem miał on powiedzieć kierowcy samochodu marki Seat Tarraco, żeby "używał lusterek, bo prawie mnie potrącił".

Kolejny przypadek rasizmu w Wielkiej Brytanii

Właśnie te słowa miały wytrącić z równowagi kierowcę, który zaczął zachowywać się w sposób agresywny. Wyciągnął młotek i zaczął nim wymachiwać przed twarzą Polaka. W dodatku miał również wykrzykiwać rasistowskie obelgi. "I’ll hit you in the face you Polish w**ker!" - jak czytamy w relacji brytyjskich mediów. Hawkins próbował również kopniakiem wytrącić telefon komórkowy z ręki Polaka.

Warto również w tym miejscu dodać, że jak później ustalono 36-letni napastnik nie miał w ogóle prawa siadać za kierownicą, ponieważ w grudniu 2020 roku odebrano mu prawo jazdy. Co więcej, w sumie na swoim koncie Hawkins ma szereg wykroczeń, a konkretnie jego kartoteka liczy aż 144 wyroków skazujących!

Polak został zaatakowany przez Brytyjczyka, za to, że zwrócił mu uwagę jak prowadzi samochód

1 kwietnia 2021 roku przed obliczem sądu Swindon Magistrates’ Court przyznał się do stawianych mu zarzutów dotyczących między innymi popełnienia przestępstwa związanego z ksenofobią (przypomnijmy, zgodnie z nomenklaturą obowiązującą w Wielkiej Brytanii wszelkie wykroczenia wynikającego z uprzedzeń rasowych, etnicznych czy narodowościowych określane są, po proastu jako rasistowskie). Dodajmy, że gdy jego proces startował utrzymywał, że jest całkowicie niewinny...

Dodajmy również, że przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości Colin Hawkins zarzekał się, że nie jest rasistą, co więcej - jego żona miała mieć polskie pochodzenie, ponieważ jej rodzice są właśnie z Polski. W dodatku, jego adwokatka zwracała uwagę, że jej klient, który jest bezrobotny i zajmuje się 2-letnim dzieckiem, znajdował się w trudnej sytuacji i był silnie zdenerwowany, ponieważ jego żona przegrywała walkę z chorobą. W kilka dni później zmarła.

Sąd dopatrzył się w jego zachowaniu rasizmu i uznał go winnym

Wysokość kary wymierzonej przez sąd Swindon Magistrates’ Court mamy poznać na kolejnej rozprawie w tej sprawie, którą zaplanowano na 7 czerwca 2021 roku.