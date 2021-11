Korepetycje za pieniądze podatników - Daniel Kawczyński otrzymał 22 tysiące funtów na naukę języka polskiego

Daniel Kawczyński, "polski" poseł Partii Konserwatywnej otrzymał prawie 22 000 funtów na sfinansowanie lekcji języka polskiego, jak wynika z oficjalnych danych ujawnionych przez brytyjski parlament.

O sponsorowanych przez brytyjskiego podatnika wydatkach na lekcje z języka polskiego dla Daniela Kawczyńskiego czytamy na łamach "The Daily Mail". Brytyjski tabloid (swoją drogą, doskonale znany z niechęci do imigrantów) wylicza, że tylko w latach 2020-21 przekazano "polskiemu" posłowi Izby Gmin dofinansowanie w wysokości 8244 na dodatkowe lekcje naszego języka. W sumie, od roku 2016 reprezentujący okręg Shrewsbury and Atcham polityk w ten sposób otrzymał dokładnie 21 997 funtów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2019 roku Kawczyński zaznaczał, że już "prawie płynnie posługuje się językiem polskim". Jednocześnie dodawał przy tym, że ta umiejętność był mu potrzebna choćby do tego, aby apelować do premiera Polski Mateusza Morawieckiego o zablokowanie prób przedłużenia terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Zrobił to dwukrotnie - we wrześniu 2019 oraz w stycznia 2019. Torys polskiego pochodzenia jest zwolennikiem twardego Brexitu i walczył o jak najszybsze "uwolnienie się" od Unii Europejskiej.

Brytyjskie media zwróciły się do Kawczyńskiego o komentarz w tej sprawie - poseł Partii Konserwatywnej nie odpowiedział na tę prośbę.

Brytyjscy politycy uczą się języków obcych na koszt podatnika

Dla pełnego kontekstu dodajmy, iż w ciągu ostatnich pięciu lat posłowie brytyjskiego parlamentu otrzymali ponad 127 000 funtów w ramach bezpłatnych zajęć z nauki języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, rosyjskiego i arabskiego. Thangam Debonnaire z Partii Pracy otrzymała 3411 funtów w latach 2020-21 na zajęcia z nauki języka arabskiego. Jej zdaniem to "pomaga w komunikacji z różnorodną populacją" w jej okręgu wyborczym Bristol West. Podobnych przypadków było bardzo wiele.

"Dużo pieniędzy przeznaczono na kursy językowe, na które wielu podatników nie może sobie pozwolić" - komentowała Danielle Boxall z TaxPayers’ Alliance. "Jeśli brytyjscy posłowie chcą uczyć się innego języka, to powinni płacić za te zajęcia z własnej kieszeni i nie oczekiwać, że podatnicy opłacą ich rachunki. Może zamiast lekcji języka obcego, posłowie powinni uczyć się o tym, skąd pochodzą pieniądze na opłacenie uch przywilejów?" - pytała retorycznie.

Zdaniem organizacji TaxPayers’ Alliance posłów stać na opłacenie korepetycji językowych

Nic nie wskazuje na to, by którykolwiek z polityków złamał jakiekolwiek obowiązujące w parlamencie zasady w tej kwestii albo brytyjskie prawo. "Posłowie mają prawo do odbycia szkolenia językowego zgodnie ze swoimi obowiązkami parlamentarnymi" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu w tej sprawie wydanym przez rzecznika Izby Gmin. "Roczne koszty zależą od liczby posłów, którzy zdecydują się skorzystać z oferty, a także od samych wymagań szkoleniowych, które są specyficzne dla każdego posła".