Konwencja MLI – czyli dokąd od przyszłego roku sięgną macki polskiego fiskusa

Konwencja MLI nie jest dziełem polskiego ustawodawcy, ale polski rząd ratyfikował ją jako jeden z pierwszych krajów na świecie. Z tego też powodu od jutra polscy urzędnicy skarbowi będą mieli wgląd do zarobków niektórych Polaków pracujących za granicą.

Konwencję MLI (ang. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) ratyfikowało już 15 krajów: Australia, Austria, Francja, Izrael, Japonia, Jersey, Litwa, Nowa Zelandia, Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Wyspa Mann. Oznacza to, że Polska zmieni podpisane wcześniej z tymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zastąpi obowiązującą obecnie metodę wyłączenia (zwolnienia) z progresją metodą zaliczenia (kredytu) proporcjonalnego. Konwencji MLI nie mają się jednak co obawiać Polacy mieszkający i pracujący w UK, ponieważ ma ona służyć przede wszystkim walce z agresywną optymalizacją podatkową, tzn. z przerzucaniem przez duże przedsiębiorstwa zysków do bardziej atrakcyjnych jurysdykcji podatkowych.

Zjednoczone Królestwo ratyfikowało konwencję MLI 29.06.2018 r. i weszła ona w życie 01.10.2018 r. To jednak, czy konwencja dotknie Polaków pracujących w UK, zależy od ich rezydencji podatkowej. Rezydencję ustala się z kolei dla każdego podatnika indywidualnie, a do kluczowych elementów przesądzających o określeniu takiego czy innego ośrodka interesów życiowych należą przede wszystkim długość pracy za granicą i miejsce pobytu rodziny podatnika.

Należy jednak jasno i wyraźnie podkreślić jedno - konwencja MLI nic nie zmieni w życiu Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, którzy właśnie na Wyspach posiadają centrum swoich interesów życiowych. Ich dochody z pracy w UK nie tylko nadal nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce (jako dochody nierezydenta), ale też nadal nie będą one musiały być nad Wisłą deklarowane. Sytuacja nie zmieni się także w przypadku Polaków na stałe pracujących w UK i posiadających tam centrum swoich interesów życiowych, którzy w Polsce osiągają dochody z odsetek albo dochody z prywatnego najmu. W przypadku dochodów z odsetek informację IFT nadal będzie musiał przygotować w imieniu podatnika bank, a w przypadku dochodów uzyskanych z prywatnego najmu podatnik nadal będzie musiał złożyć w Polsce z tego tytułu zeznanie roczne (obejmujące jednak wyłącznie dochody z najmu nieruchomości położonej w Polsce).

Konwencja MLI może nieco skomplikować sprawę Polakom, którzy co prawda pracują w UK (na stałe lub tymczasowo), ale którzy posiadają centrum życiowych interesów w Polsce i którzy w związku z tym mogą być uznani za polskich rezydentów podatkowych. Dotychczas dochody osiągane z pracy w UK były zwolnione z opodatkowania w Polsce (zgodnie z metodą wyłączenia z progresją) i nie podlegały obowiązkowi deklarowania. Jednak po zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przez konwencję MLI polski rezydent podatkowy będzie musiał złożyć zeznanie roczne w Polsce, które obejmie dochody osiągnięte przez niego z pracy w UK (z uwagi na zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego). W przypadku jednak dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii, zastosowana zostanie najprawdopodobniej tzw. ulga abolicyjna, co oznacza, że wysokość podatku od tych dochodów będzie taka sama, jak w przypadku wcześniejszej metody wyłączenia z progresją.

PIT w Polsce będą też rzecz jasna musieli złożyć polscy rezydenci podatkowi, którzy poza dochodami w UK osiągają także dochody nad Wisłą. Ale i w tym wypadku, w zakresie dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii, powinna zostać zastosowana tzw. ulga abolicyjna, co oznacza, że podatek od wszystkich dochodów zostanie naliczony tak jak dotychczas, a mianowicie z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją.