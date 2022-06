Kontrowersje wokół Igi Świątek - pierwszy mecz Polki naruszy tradycję Wimbledonu

Wimbledon wystartował! W poniedziałek 27 czerwca 2022 rozpoczął się turniej tenisowy w Londynie, zaliczany do cyklu Wielkiego Szlema, którego tradycja sięga 1877 roku. Z polskiego punktu widzenia będzie to impreza wyjątkowa, bo weźmie w niej udział aż siedmioro naszych rodaków!

Wszystko wskazuje na to, że czekają nas wielkie sportowe emocje! Zdecydowaną faworytką do triumfu na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) jest Iga Świątek. Fenomenalna 21-letnia zawodniczka pozostaje faworytką bukmacherów do zwycięstwa w turnieju pań i trudno się dziwić. Pochodząca z Raszyna Polka jest liderką rankingu WTA, w Paryżu wygrała w wielkim stylu French Open i notuje fantastyczną serię 35 meczów bez przegranej. Ostatni raz goryczy porażki Świątek doznała w połowie lutego. Co ciekawe, u niektórych bukmacherów można obstawiać, że nasza rodaczka wygra w Londynie... bez straty seta!

W pierwszym meczu najlepsza tenisistka świata zagra z Chorwatką Janą Fett. 25-letnia zawodniczka zajmuje w rankingu odległe 254. miejsce. Ze Świątek jeszcze nie grała, a do Wimbledonu zakwalifikowała się poprzez udział w kwalifikacjach. Cieżko wyobrazić sobie inny scenariusz, niż wygraną naszej rodaczki. Mecz zaplanowano na jutro, na wtorek 28 czerwca 2022 roku i... właśnie tu pojawił się poważny zgrzyt!

Polka jest zdecydowaną faworytką wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego w Londynie

Tradycyjnie, rywalizację na kortach Wimbledonu na korcie centralnym inaugurują triumfatorzy poprzedniej edycji - w 2021 turniej w Londynie wygrali Novak Djoković oraz Ashleigh Barty. Z powodu tego, że australijska tenisistka zakończyła karierę, organizatorzy musieli zdecydować kto ją zastąpi. Postawili właśnie na Igę Świątek, co wywołało prawdziwą burzę w środowisku tenisowym. Niektórzy uważają, że w premierowym meczu wystąpić powinna Simona Halep, która wygrała zmagania w UK w 2019 roku. W związku z tym, że w 2020 turniej się nie odbył z powodu pandemii, to ona pozostają ostatnią zwyciężczynią, a w 2021 nie mogła zagrać, bo leczyła kontuzję.

"To powinna być Simona. Po odejściu Ash na emeryturę, to do Simo powinien wrócić ten przywilej i honor. Zasłużyła na to" - komenował były trener Rumunki, Darren Cahil. Podobnych głosów pojawiło się znacznie więcej, zwracano uwagę, że Halep nie miała okazji do występu w takim meczu i konkludowano, że podjęto złą decyzję w tej kwestii.

Zanim jeszcze Iga Świątek pojawiła się na korcie, jej start wzbudził... kontrowersje

Jak do tej sytuacji odniosła się Świątek? "Wiem, że była dyskusja, kto powinien zagrać ten mecz i czuję się zaszczycona, że wybrano mnie. Nie spodziewałam się tego, bo przecież doszłam tutaj najdalej do IV rundy, ale jestem z siebie dumna" - komentowała polska zawodniczka na konferencji prasowej, jak cytujemy za portalem "Sport.pl".

W zawodach mężczyzn najwyżej wśród Polaków stoją akcje Huberta Hurkacza. 25-latek z Wrocławia rozstawiony jest z numerem siódmym i rozpocznie od starcia z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną. Jeśli idzie o pozostałych biało-czerwonych to kwalifikantka Maja Chwalińska w swoim wielkoszlemowym debiucie zmierzy się z Kateriną Siniakovą. Kamil Majchrzak zagra z Thanasim Kokkinakisem, a Katarzyna Kawa skrzyżuje rakiety z Kanadyjką Rebeccą Marino. Z kolei Magda Linette walkę w Wimbledonie rozpocznie od starcia z Meksykanką Fernandą Contreras Gomez.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć biało-czerwonym sukcesów. Trzymamy za nich kciuki!

Pierwszą przeciwniczką Igi w tegorocznym Wimbledonie będzie Jana Fett.

Poniżej potencjalne rywalki Polki w drodze do tytułu.

Jazda! pic.twitter.com/gq5nrPYmB4 — Team Iga Świątek (@iga_team) June 24, 2022

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!