Przedsiębiorstwo informatyczne Meta poinformowało, że wprowadza na Facebooku i Instagramie płatne konta. Dzięki wykupionej subskrypcji, użytkownicy tych popularnych platform społecznościowych nie będą musieli zmagać się z reklamami.

Płatne konta na Facebooku i Instagramie

Meta poinformowała, że uruchomienie odpłatnych opcji dla użytkowników Facebooka i Instagrama wynika z dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej. Planowane zmiany w funkcjonowaniu platform zmuszą miliony użytkowników do podjęcia decyzji, czy chcą, by na ich kontach wyświetlały się spersonalizowane reklamy, czy też chcą z tego zrezygnować za pewną opłatą. Podstawowa miesięczna subskrypcja będzie kosztować 9,99 euro (8,72 funtów). Z kolei użytkownicy telefonów komórkowych z Androidem i iPhone’ów będą musieli zapłacić 12,99 euro (11,35 funtów) miesięcznie. Subskrypcje nie będą dostępne w Wielkiej Brytanii.

Użytkownicy Facebooka i Instagrama grożą, że będą usuwali konta

W reakcji na informację Meta o wprowadzeniu płatnych subskrypcji, użytkownicy Facebooka i Instagrama zaczęli masowo grozić, że będą usuwali konta na platformach. W sieci pojawiły się wpisy o różnorodnej treści. „Kto będzie za to płacił?” – czytamy w jednym z nich. „Poważnie, zastanawiam się, kto będzie płacił 10 euro miesięcznie za samo korzystanie z mediów społecznościowych, nie mówiąc już o Facebooku” – czytamy w kolejnym. A także: „Lol, chciałbym zobaczyć osobę, która za to zapłaci”.

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że opłata nie ma dać użytkownikom lepszej jakości, ale jedynie ułatwić im korzystanie z platform poprzez usunięcie spersonalizowanych reklam. „9,99 euro za samo usunięcie reklam to oszustwo. Chociaż nie jestem fanem [Twitter] Blue, to przynajmniej daje on wiele korzyści. Dzięki nim w mojej opinii jest on wart 8 dolarów” – napisał w podsumowaniu jeden z internautów.

Meta broni się przed zarzutami, że płatne subskrypcje mają dać koncernowi nowe przychody. „Wierzymy w Internet wspierany reklamami. Taki, który zapewnia ludziom dostęp do spersonalizowanych produktów i usług niezależnie od ich statusu ekonomicznego” – czytamy na blogu firmy. I dalej także: „Opcja umożliwiająca zakup subskrypcji bez reklam spełnia wymagania europejskich organów regulacyjnych. [Opcja ta] daje użytkownikom wybór i umożliwia Meta dalsze świadczenie usług wszystkim osobom w UE, EOG i Szwajcarii. Szanujemy ducha i cel zmieniających się przepisów europejskich i zobowiązujemy się do ich przestrzegania”.

