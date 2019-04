„Konserwatyści zostaną zniszczeni, a Jeremy Corbyn zostanie premierem” - znany polityk ostrzega Theresę May przed rozpisaniem nowych wyborów

Fot. Getty

Konserwatywny polityk Johnny Mercer ostrzega, że Partia Konserwatywna przegra najbliższe wybory, jeśli Theresa May zdecyduje się je rozpisać dla przerwania impasu ws. Brexitu. Mercer nie ma wątpliwości, że miejsce Theresy May zajmie w takim wypadku Jeremy Corbyn.

Johnny Mercer, którego w kuluarach wymienia się jako potencjalnego następcę Theresy May na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej, ostrzegł właśnie premier przed pokusą rozpisania nowych wyborów. Polityk uważa, że nawet w razie impasu ws. Brexitu, przyśpieszone wybory nie będą dobrym pomysłem, ponieważ przy obecnych nastrojach panujących w społeczeństwie zakończą się one prawdopodobnie sporą porażką torysów. Władzę najprawdopodobniej obejmie wtedy Jeremy Corbyn, który może nawet odwrócić proces Brexitu.

Partia zostanie rozbita. Zostaniemy pokrojeni na części przez tych, którzy nie chcą Brexitu i tych, którzy chcą wersji Brexitu w wersji prezentowanej przez UKIP. Pozostaniemy w tyle, a Jeremy Corbyn zostanie premierem – powiedział Mercer na łamach „The Spectator”.

Johnny Mercer znany jest z kontrowersyjnych, a czasem wręcz szokujących wypowiedzi. Niedawno polityk zarzucił ministrom anonimowe krytykowanie Theresy May i kontynuowanie. Jakby nigdy nic, pracy w rządzie. - Nie można by kierować Tesco, nie można by prowadzić lokalnego sklepu, gdyby wszyscy pracownicy wychodzili z miejsca pracy i opowiadali o wszystkim lokalnej prasie – powiedział. - Ujawnijcie się i powiedzcie to otwarcie, a jak nie chcecie, to się zamknijcie – dodał Mercer.



