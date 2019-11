Konserwatyści pod wodzą Borisa Johnsona z coraz większym poparciem klasy pracującej! Klasy średnia i wyższa powoli dystansują się od torysów

Fot. Getty

Najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie dziennika „Daily Telegraph” wykazał, że konserwatyści pod wodzą Borisa Johnsona cieszą się coraz większym poparciem wśród klasy pracującej. Ale jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że od torysów powoli dystansuje się wielu wyborców pochodzących z tzw. klasy średniej i wyższej.

Z sondażu Savanta ComRes dla „Daily Telegraph” wynika, że w nadchodzących wyborach głos na torysów oddałoby aż 43 proc. ludzi należących do tzw. klasy pracującej (inaczej klasy robotniczej). To aż o 8 pkt proc. więcej, niż w wyborach 2 lata temu, gdzie na Partię Konserwatywną zagłosowało 35 proc. członków klasy pracującej. Doprecyzujmy też, że w ogólnym rozumieniu za klasę pracującą uznaje się ludzi, którzy albo osiągają stosunkowo niskie dochody i/albo dysponują niskim poziomem kapitału kulturowego mierzonego poziomem formalnego wykształcenia, albo też wykonują proste prace fizyczne.

Sondaż Savanta ComRes, przeprowadzony wśród 2 022 dorosłych w dniach 11-12 listopada (a zatem już po wycofaniu się Nigela Farage'a z okręgów wyborczych, w których torysi wygrali w 2017 r.) dowiódł także, że konserwatyści pod wodzą Borisa Johnsona cieszą się coraz większą niechęcią wśród klasy średniej i wyższej. Tylko 40 proc. wyborców przynależących do tychże klas chce na ten moment oddać głos na torysów, w porównaniu do 46 proc., którzy poparli Theresę May w wyborach w 2017 r.

Nie jest pewne, dlaczego klasa pracująca coraz chętniej popiera konserwatystów. Można jednak przypuszczać, że na sympatie wyborców klasy robotniczej wpływ ma przede wszystkim Brexit. Duża część społeczeństwa brytyjskiego czuje się rozczarowana polityką ostatnich dwóch dekad i dla wielu Bruksela stanowi symbol wykluczenia, na który łatwiej jest przerzucić ciężar odpowiedzialności, niż na władze lokalne lub centralne w Londynie. Partia Konserwatywna natomiast uparcie prze do ostatecznego wyjścia z Unii Europejskiej i „oddania kontroli w ręce Brytyjczyków” (mimo wielu na tym polu potknięć), w związku z czym wydaje się wciąż znacznie bardziej wiarygodna, niż zmieniająca co chwilę zdanie Partia Pracy.

