KONKURS: Wygraj w 100% naturalne produkty CBD dostępne w sklepie internetowym Health Priority Store

Konopie są najstarszą rośliną uprawną na świecie. W Chinach były uprawiane już około 12 000 lat p.n.e., nie może dziwić fakt, iż nasiona konopi i olej konopny były i są na wielorakie sposoby stosowane do celów medycznych. W jaki sposób korzystamy z ich dobrodziejskiego wpływu we współczesnym świecie?

Firma Hempking jest producentem i jednym z potentatów na polskim rynku produktów CBD i konopnych. Ich szeroka oferta produktów z najwyższej półki w swojej klasie sprawia, że klienci sięgają właśnie po nie. Teraz, są one również dostępne na brytyjskim rynku! W sklepie internetowym Health Priority Store można nabyć naturalne CBD produkty w formie olejków, kapsułek, suszu, herbatek, kosmetyków, maści, a także żywności konopnej oraz BIO produkty Superfoods. "Od powstania pierwszych sklepów ze zdrową żywnością w Polsce interesowało mnie co mają nam do zaoferowania” - komentuje specjalnie dla "Polish Express" Daria Pietrzyk prowadząca sklep Health Priority Store. "W sumie to mieszkając jeszcze w Polsce, drzemała we mnie chęć otworzenia sklepu z organicznymi, czystymi produktami".

Los sprawił, że przez półtora roku cierpiałam z powodu przewlekłego bólu w stopach spowodowanym torbielami pomiędzy kośćmi śródstopia i miałam okazję wypróbować regenerujące serum do stóp CBD od Hempking. Ku mojemu zaskoczeniu, serum przynosi mi ukojenie w moich bólach. Przestałam używać maści przeciwbólowej, której używałam nieprzerwanie od półtora roku. Z kolei maść CBD pomogła mi w bólach pooperacyjnych” - opowiada o swoich doświadczeniach Daria.

Pozytywne opinie również docierają od moich klientów: "Jedna z moich klientek cierpi na endometriozę i wystawiła opinię jak jest pozytywnie zaskoczona, jak bardzo pomogła jej maść z CBD. Dzięki niej odstawiła po wielu latach silną kodeinę. Napisała, że to przełom w jej życiu i wielu innych osób".

Właśnie w taki sposób, w obliczu osobistych doświadczeń i doświadczeń innych osób, Daria Pietrzyk wpadła na pomysł wprowadzenia na rynek UK polskich, w 100% naturalnych produktów i otwarcia sklepu internetowego, który zapewni dostęp do nich. "Ten sklep powstał, ponieważ moim priorytetem jest zdrowy styl życia. Chcę dać naszym klientom wszystko to, co jest najbardziej wartościowe. Co pochodzi z natury i jest pozbawione przysłowiowej "chemii". Takim podejście chce zarażać innych i sprawiać, że będą o siebie bardziej dbali" - kontynuuje Daria Pietrzyk. Co więcej, warto zaznaczyć, że produkty oferowane w Health Priority Store są w pełni ekologiczne. "W trosce o naszą planetę i środowisko do pakowania używamy biodegradowalnych wypełnień, a nasze pudełka i taśmy wysyłkowe są wykonane z papieru pakowego z recyklingu" - zaznacza prowadząca sklep. W związku z działaniem produktów CBD zadaliśmy kilka pytań pani Darii:

W przypadku zapobieganiu jakim konkretnie schorzeniom olejek CBD pomaga najbardziej?

Daria Pietrzyk: Kannabidiol, w przeciwieństwie do THC, nie jest związkiem psychoaktywnym. CBD ma liczne korzyści zdrowotne. Na dzień dzisiejszy olej CBD jest substancją bardzo dobrze przebadaną. Wykazuje on następujące właściwości i pomaga między innymi w niżej wymienionych schorzeniach:

łagodzi ból, w tym szczególnie bóle chroniczne

działa na stany lękowe oraz stres

pomocny w bezsenności

pomocny w reumatoidalnym zapaleniu stawów

właściwości przeciwnowotworowe

pomaga w walce z depresją

łagodzi stany zapalne skóry związane z łuszczycą

działa pozytywnie na zmiany trądzikowe

łagodzi objawy stwardnienia rozsianego

neuroprotekcyjne w chorobach degeneracyjnych

W czym produktu marki Hempking są lepsze od produktów konkurencji? Co je wyróżnia?

Daria Pietrzyk:

100% natury z konopi = w olejkach Hempking nie ma syntetycznego CBD, izolatu CBD czy pestycydów.

Korzystna cena CBD na 1 mg = wysoki % kannabinoidów na kroplę olejku konopnego Hempking.

Gwarancja stężenia CBD = oznaczenie stężenia na opakowaniu to minimalna ilość CBD - nigdy mniej!

Bogaty profil fitokannabinoidów = olejki CBD są full spectrum i zawierają m.in. CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBC, CBN.

Badania niezależnych laboratoriów = produkty badamy na zawartość fitoskładników, terpenów oraz obecność metali ciężkich.

Bogaty profil terpenów = dbamy o wysoką zawartość terpenów w naszych olejkach.

Czy spożywanie produktów na bazie CBD może wchodzić w interakcje z antydepresantami albo innymi lekami?

Daria Pietrzyk: Tak, może. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku leków ratujących życie, nasercowych, hormonalnych czy branych podczas poważnych terapii chorób. CBD jest metabolizowany przez ten sam enzym w wątrobie, co niektóre leki. Może wzmacniać lub osłabiać ich działania. A to może znacznie wpłynąć na zdrowie! Koniecznie zasięgnij porady lekarskiej przed spożyciem suplementów konopnych, aby uniknąć skutków ubocznych CBD pomieszanego z lekarstwami. Suplementy konopne Hempking są naturalne i bezpieczne. Ale jak każdy inny produkt, mogą wchodzić w interakcję z innymi substancjami.

Z oferty Health Priority Store warto zwrócić uwagę na cztery produkty:

100% naturalny olej CBD

Konopny suplement diety, który powstaje z ekstraktu konopnego. Olej CBD jest pełen fitoskładników, bezpieczny i wolny od wszelkich dodatkowych substancji jak rozpuszczalniki, które mogą się pojawić w przypadku innych metod ekstrakcji. Dostarcza Ci pełne spektrum fitoskładników oraz kwasów omega-3, omega-6 i omega-9, odpowiedzialne za wsparcie twojej odporności i zrównoważone funkcjonowania twojego organizmu Dba o Twój układ sercowo-naczyniowy, wpływa na zawartość cholesterolu i trójglicerydów w twojej krwi, dzięki niemu twoja skóra zachowa optymalny poziom nawilżenia i zdrowy wygląd. Dba o nią od zewnątrz i od wewnątrz. Olej CBD jest suplementem, który stosujemy pod język lub w formie kapsułek.

100% naturalna żywność konopna

Poznaj żywność z konopi, która dostarczy twojemu organizmowi cenne substancje odżywcze wprost od Matki Natury. Rozsmakuj się w naszych propozycjach konopnych superfoods takich jak:

nierafinowany olej konopny

herbatki konopne sypkie i w saszetkach

BIO ziarna konopne

BIO białko konopne w 8 smakach

Olej konopny to produkt tłoczony na zimno z najlepszej jakości ziaren konopnych. Jest w 100% naturalnym produktem, który nie przechodzi żadnych chemicznych modyfikacji, nie jest rafinowany ani poddawany obróbkom. Nie zawiera dodatków barwiących ani konserwantów – jego zapach oraz smak pochodzi wprost z natury. Możesz z powodzeniem wykorzystać go w swojej kuchni jako zdrowy i pyszny dodatek do potraw. Żywność konopna zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9. Nasz olej konopny to również doskonały składnik pielęgnacyjny, który z powodzeniem możesz stosować na swoją skórę i włosy, dzięki czemu naturalnie je wzmocnisz, odżywisz i dodasz blasku.

Herbatka konopna stworzona na bazie naturalnych konopi to prosty i przyjemny sposób na dostarczenie Twojemu organizmowi wielu cennych substancji. Składniki odżywcze pochodzące wprost z konopi sprawią, że na nowo rozsmakujesz się w naturalnych aromatach. Wystarczy kilka minut, by cieszyć się niesamowitym smakiem i zapachem, który pokochasz od pierwszego użycia. Wygodne saszetki znacznie ułatwiają proces przygotowania oraz parzenia. Możesz też wybrać sypką opcję i dopasować ilość suszu w kubku do własnych upodobań. Już jedna szklanka naszej herbaty konopnej sprawi, że będziesz rozkoszować się konopnym smakiem. W naszym sklepie znajdziesz wersję na odporność, uspokojenie, witalność, na układ pokarmowy a także wspierającą metabolizm!

Ziarna konopne to przepyszny produkt, który pozyskujemy wprost ze sprawdzonych upraw konopi. Nasiona konopne, które dla Ciebie przygotowaliśmy, należą do składników z gamy superfoods. Cechą charakterystyczną żywności konopnej jest synergia pomiędzy kwasami tłuszczowymi omega-6 i omega-3. Ponadto jest ona źródłem białka i błonnika, a także witamin A, B1, B2, B3, B6, C i E. Możesz dodawać je do: do kanapek, do sałatek i surówek, do owsianek i zdrowych śniadań, do wszelkiego rodzaju deserów, do dań makaronowych, do ciast, do tworzenia własnych past kanapkowych lub domowego hummusu.

BIO białko konopne w 8 wersjach smakowych: naturalnym, kakaowym, bananowym, z dodatkiem sproszkowanego jarmużu i szpinaku oraz buraka i brokuła, detox, active oraz Vege Complex o wadze 250g. To produkt nadający się dla wegan i wegetarian, ale nie tylko! To produkt, który ma wysoką zawartość białka na 100g! Zawiera również mnóstwo potrzebnego naszemu układowi trawiennego błonnika! BIO białko konopne będzie pasowało idealnie do twojego jadłospisu, jeśli prowadzisz aktywny życie i potrzebujesz więcej białka w swojej diecie, próbujesz nabrać masy mięśniowej.

100% naturalne kosmetyki i maści konopne z CBD

Kosmetyki CBD Hempking doskonale sprawdzają się podczas codziennej pielęgnacji skóry. Nadają się do każdego rodzaju skóry, w szczególności do skóry suchej i wrażliwej, a także dotkniętej takimi problemami jak egzema, łuszczyca czy AZS. Kosmetyki są w 100% naturalne, niepodlegającym żadnym modyfikacjom genetycznym, o nieskazitelnej czystości biologicznej. Kannabinoid CBD jest pozyskiwany wyłącznie ze sprawdzonych upraw, na których nie są stosowane żadne środki chemiczne. Każdy nasz produkt jest przebadany pod kątem dermatologicznym, o czym świadczą nasze atesty i certyfikaty.

100% naturalne BIO produkty superfoods+witaminy

Superfoods Biowen to żywność o wysokiej wartości odżywczej będące wsparciem twojej diety. W sklepie znajdziesz takie produkty, jak Bio Ashwagandha, Bio Jarmuż, Bio Imbir, Bio Banan Bio Chlorella, Bio Spirulina, Bio Baobab, Bio Maqui, Bio Lucuma, Dzika Róża, Witamina C Complex oraz wiele innych. Wszystkie posiadają certyfikat organiczny EU Organic i są odpowiednie dla wegan i wegetarian. Suplementy są w formie proszku i zawierają miarkę, dzięki której z łatwością odmierzysz odpowiednią porcję. Zamknięte w szklanym słoiczku z aluminiową nakrętką są zgodne z ideologią LESS WASTE.

WAŻNE! W naszym sklepie znajdziesz tylko CAŁKOWICIE legalne produkty. Wszystkie nasze oleje konopne spełniają obowiązujące normy prawne. Olejki CBD zawierają pełen zakres substancji, które można znaleźć naturalnie w konopiach. Jednak w żadnym z olejków konopnych ich stężenie nie przekracza dozwolonych norm.

