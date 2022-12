Koniec trybu samolotowego w telefonach komórkowych — KE podjęła decyzję w tej sprawie

Przełączanie telefonu komórkowego na tryb samolotowy podczas podróży lotniczej już wkrótce ma odejść do lamusa. Komisja Europejska podjęła decyzję o umożliwieniu unijnym przewoźnikom instalacji technologii 5G na pokładach samolotów, co ma pozwolić na normalne korzystanie z komórek w trakcie lotu.

Koniec z odcięciem od sieci podczas podróży lotniczej! Niedługo pożegnamy się z przymusem włączania trybu samolotowego w urządzeniach mobilnych w trakcie lotu. Mówi się wręcz, że mamy do czynienia z momentem iście historycznym dla całej branży lotniczej. Komisja Europejska wzięła na warsztat regulacje w tej kwestii. Dzięki rozwiązaniom technologicznym możliwa będzie zmiana wytycznych w tym zakresie. Na czym te zmiany miałyby polegać? Otóż częstotliwości 4,2-4,4 GHz od 2008 roku są zarezerwowane dla komunikacji lotniczej w kokpicie. Sednem regulacji jest sprawienie, aby urządzenia mobilne pracujące także na tej częstotliwości nie wchodziły w paradę pilotom, mówiąc kolokwialnie. Z ratunkiem przybywa technologia 5G. Dzięki niej telefony, tablety i inne urządzenia, które łącząc się z sieciami GSM, będą mogły w pełni działać, ponieważ będą mogły pracować na wyższej częstotliwości. W taki sposób nie będą „przeszkadzać” urządzeniom lotniczym. Tym samym konieczność włączania tryby samolotowego nie będzie już po prostu potrzebna.

Włączanie tryby samolotowego na pokładzie nie będzie wkrótce konieczne

Aby jednak to było możliwe, konieczne będzie zamontowanie w samolotach nadajników 5G, a konkretnie małych stacji bazowych, czyli tzw. pikokomórek. Dzięki nim możliwa będzie transmisja danych poprzez sieć satelitarną do naziemnej sieci komórkowej, jak wyjaśniają to eksperci z portalu Gazeta.pl

„5G zapewni innowacyjne usługi i możliwości rozwoju dla europejskich firm. Niebo nie jest już granicą, jeśli chodzi o możliwości oferowane przez superszybką łączność o dużej przepustowości” – wyjaśnił Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej, cytowany przez „Wirtualną Polskę”.

Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie

„Decyzja Komisji Europejskiej o umożliwieniu korzystania z sieci komórkowej w standardzie 5G w samolotach jest w pewnym sensie rewolucją” - to z kolei komentarz Deniza Rymkiewicza, rzecznika prasowego eSKy.pl, którą również przytacza WP.pl. „Rozmowy telefoniczne czy korzystanie z internetu na pokładzie samolotu są nie tylko ogromnym udogodnieniem dla podróżujących rekreacyjnie, lecz także dla osób podróżujących w celach biznesowych, które często potrzebują dostępu do internetu” - dodaje Rymkiewicz.

Przypomnijmy, czym w ogóle jest tryb samolotowy. Otóż włączenie tej opcji w swoim telefonie podczas podróży lotniczej blokuje odbieranie połączeń, wysyłanie SMS, a także dostęp do internetu. Jest to konieczne, aby sygnał radiowy telefonu nie zakłócał systemów nawigacyjnych i komunikacyjnych samolotu. W trybie samolotowym można korzystać z niektórych funkcji telefonu takich jak aplikacje biurowe czy odtwarzacze muzyki, które nie wymagają połączenia z siecią komórkową.

Innym zastosowaniem są sytuacje, w których użytkownik nie chce bądź nie może odbierać telefonów czy wiadomości tekstowych (np. podczas pobytu w szpitalu, spotkań biznesowych).

„5G zapewni innowacyjne usługi i możliwości rozwoju”

Kiedy te zmiany mają wejść w życie? Oficjalnie nie mamy jeszcze takich informacji. Eksperci utrzymują, że wdrożenie tych technologii może potrwać przez kilka miesięcy. Wiemy natomiast, iż rozwiązania 5G będzie dostępne dla pojazdów drogowych w UE jeszcze przed 30 czerwca 2023 roku.

Dodajmy również, iż szef tanich linii lotniczych Ryanair, Michael O'Leary, ostrzegł każdego, kto planuje lecieć na wakacje w przyszłym roku, mówiąc, że ceny biletów lotniczych w perspektywie 2023 będą tylko rosły. Wzrost cen biletów jest po prostu nieunikniony. Wysokie ceny ropy oznaczają, że ceny biletów muszą wzrosnąć. Do sezonu letniego w 2023 roku presja na wzrost będzie bardzo wysoka”. O'Leary powiedział, że wzrost cen biletów w przyszłym roku może zostać zahamowany jedynie przez kolejny kryzys spowodowany przez Covid lub eskalacja działań wojennych na Ukrainie.

Na czym będą polegać zmiany?

A tymczasem Wielka Brytania szykuje się do masowych strajków pracowników lotnisk i portów, którzy na co dzień obsługują w UK miliony pasażerów. Mają oni dość niskich wynagrodzeń i nieodpowiednich warunków pracy. Z powodu ich decyzji w sezonie świątecznych może nas czekać paraliż na lotniskach.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Met Office ostrzega przed minusowymi temperaturami w tym tygodniu

Do 100 funtów bonusu za ograniczenie zużycia energii elektrycznej w domu w zimie

Od wiosny 2023 r. Wyspiarze poczekają na wjazd do UE nawet cztery razy dłużej niż obecnie. Zostaną poddani zwiększonym kontrolom

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!